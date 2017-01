O fată a fugit de acasă să-şi câştige existenţa

În pragul majoratului

O fată a fugit de acasă să-și câștige existența

Polițiștii constănțeni caută o adolescentă care nu a mai dat pe acasă de vreo două săptămâni. Potrivit inspectorului Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean, Delia Mihaela Sârbu, care va împlini 18 ani peste câteva săptămâni, a plecat de acasă în după-amiaza zilei de 18 septembrie. Dispariția sa a fost anunțată la Poliție trei zile mai târziu, de către tatăl său. Se pare că adolescenta și-a părăsit domiciliul cu gândul de a-și căuta un loc de muncă. Ea a lăsat familiei un bilet în care a notat: „Am plecat de acasă pentru a-mi câștiga existența". Persoanele care dețin orice informație ce ar putea conduce la identificarea fetei sunt rugate să telefoneze la numărul de urgență 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de Poliție. Delia Mihaela Sârbu are 1,70 metri înălțime, constituție atletică, păr negru, lung, ten măsliniu, față rotundă, ochi negri, buze subțiri. La data plecării de acasă, adolescenta era îmbrăcată cu blugi și geacă de fâș de culoare bleumarin. În picioare avea adidași albi. Minora are asupra sa acte de identitate, precum și bijuterii din aur, respectiv un lanț cu cruciuliță, cercei și un inel.