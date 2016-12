O familie din Constanţa a câştigat războiul cu banca. Rata a scăzut de la 1.000 la 200 euro

Prima decizie definitivă!

O familie din Constanța a câștigat războiul cu banca. Rata a scăzut de la 1.000 la 200 euro

Majoritatea persoanelor care „s-au încurcat“ cu băncile se plâng despre faptul că anumite clauze sunt exagerate, iar comisioanele, stabilite ilegal. Însă se poate și altfel! O familie din Valu lui Traian a reușit să își susțină cauza în instanță și să și câștige. Avocatul lor a reușit să demonstreze faptul că unele comisioane erau abuzive. Acum, aceștia vor avea de plătit o rată de patru ori mai mică.Familia Posedaru a împrumutat de la o cunoscută bancă din Ro-mânia 97.300 euro, în 2007, pentru a-și putea cumpăra o locuință în localitatea Valu lui Traian. Cei doi soți s-au trezit că imobilul nu avea fundație, iar de atunci a început calvarul: s-au aflat în permanență în litigii penale, dar și civile cu cei care i-au înșelat.„Curtea de Apel a tranșat definitiv, vinerea trecută, situația clauzelor abuzive din contractul de cre-dit. Este prima și singura hotărâre definitivă la Constanța în care dobânda curentă variabilă va fi stabi-lită în raport de indicele de referință EURIBOR + marja fixă”, precizează avocatul Florin Bobeși.Dobânzi umflatePotrivit contractului, în primul an de creditare, (creditul fiind luat pe o perioadă de 30 de ani), părțile au stabilit că dobânda curentă aplicabilă creditului să fie fixă, de 5,8% pe an, urmând ca, începând cu al doilea an, dobânda curentă să fie variabilă. După încheierea contractului, banca a emis primul grafic de rambursare potrivit căruia trebuia să fie plătită o rată lunară de 619,56 euro timp de 360 de luni. Conform contractului de credit, după primul an de creditare, părțile au convenit ca după primul an dobânda curentă să fie formată din dobânda de referință variabilă, care se afișează la sediile băncii la care se adaugă 1,20% puncte procentuale, marjă fixă.Apoi, banca le-a comunicat un nou grafic de rambursare a împrumutului, în care se menționa că dobânda variabilă aplicabilă creditului este de 10,1%, iar rata lunară pentru rambursarea creditului a fost calculată la suma de 902,87 euro/lunar timp de 348 de luni, rata majorându-se cu 50% față de cea inițială.Drepturi încălcate?Prin acțiunea înaintată în instanță, familia Posedaru a cerut ca magistrații să constate abuzivă clauza privind comisionul lunar de administrare de 48,65 euro reprezentând un procent de 0,05% din valoarea creditului contractat și să dispună eliminarea acesteia, urmând a se dispune ca acest comi-sion de administrare să fie calculat la valoarea soldului creditului și nu la creditul inițial. De asemenea, familia Posedaru, prin avocatul Florin Bobeși, a mai cerut constatarea abuzivă a clauzei din contract potrivit căreia, pe parcursul derulării creditului, banca poate modifica dobânda fără consimțământul împrumutatului, în funcție de costul resurselor de creditare, și eliminarea acesteia. De asemenea, avocatul familiei a solicitat instanței să constate abuzivă și o altă clauză, cea care privea dobânda de referință variabilă care se afișează la sediile băncii întrucât „aceasta are caracter abuziv, cu interes multiplu, în defavoarea consumatorului, care favorizează furnizorul de servicii financiare și lasă posibilitatea modificării nivelului de dobândă plătibilă de consumator oricând, fără consimțământul acestuia și la nivele de orice mărime, cu consecința modificării acesteia, în sensul că dobânda aplicabilă este formată din EURIBOR la 6 luni + 1,20 pp”.Rată de patru ori mai micăMagistrații constănțeni au admis cererea formulată de familia Posedaru și au anulat dobânzile considerate abuzive. Decizia magistraților de la Curtea de Apel Constanța de vinerea trecută a fost definitivă și irevocabilă, astfel că rata pe care o va plăti familia Posedaru de acum înainte va fi de puțin peste 200 de euro pe lună și nu de aproape 1.000 euro pe lună, așa cum aveau pretenții reprezentanții băncii până în prezent.„Banca este obligată să calculeze dobânda curentă variabilă aplicabilă în contractul de credit, în raport de cotația indicelui de referință EURIBOR, la care se va adăuga marja fixa de 1,20 puncte procentuale. De asemenea, instanța a stabilit că în ceea ce privește comisionul lunar de administrare în cuantum de 0,05% perceput de bancă, acesta să fie calculat în raport de valoarea soldului creditului și nu în raport de valoarea creditului, cum era stabilit și aplicat de către bancă în prezent.Practic, rata pe care o va plăti Ilie Posedaru în următorii 20 de ani va fi una semnificativ mai mică, undeva puțin peste 200 euro, față de 945 euro, bani pe care i-a plătit lună de lună începând cu anul 2007. Cu siguranță că această hotărâre definitivă pronunțată de Curtea de Apel Constanța va constitui un reper important pentru soluțiile ce se acordă în celelalte dosare aflate spre soluționare pe rolul instanțelor de judecată constănțene și nu numai”, conchide avocatul Florin Bobeși.