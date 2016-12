O familie de suedezi se luptă de şapte ani pentru o casă din 23 August

O familie de suedezi se luptă de șapte ani pentru o casă din 23 August

Se împlinesc șapte ani de când familia Gruia - o familie de români, stabilită în Suedia - se judecă prin instanțele constănțene pentru a recupera o casă pe care, spun ei, au pus stăpânire niște așa ziși prieteni. Ieri, ei au depus plângere penală împotriva celor pe care îi acuză că le ocupă abuziv casa pentru instigare la mărturie mincinoasă. Până în prezent, două instanțe de judecată, respectiv Judecătoria Mangalia și Tribunalul Constanța, le-au dat dreptate soților Doru și Cornelia Gruia, considerând că dovezile prezentate dovedesc faptul că ei sunt adevărații proprietari ai imobilului de 85.000 de euro, situat în localitatea 23 August, și pe care, de ani buni, a pus stăpânire familia Adrian și Marcela Clipici. Promisiuni pentru mărturii mincinoase? În prezent, dosarul se află în atenția magistraților de la Curtea de Apel Constanța, după ce familia Clipici a atacat cu recurs decizia instanței inferioare, astfel că membrii familiei Gruia s-au întors în țară, pentru a fi prezenți la termenul care va avea loc astăzi. „Când am ajuns în Constanța pentru ultimul termen în dosarul pentru recuperarea casei, am aflat că familia Clipici a contactat trei martori, pentru a-i convinge să-și schimbe declarațiile. Sunt martori care pe parcursul dosarului au declarat că membrii acestei familii nu au fost decât intermediarii achiziționării casei și supravegheau lucrările în perioada în care noi nu eram în țară. Unuia dintre martori i s-a promis chiar că «nu va fi în zadar» dacă-și va schimba declarația. Oricum, martorii au refuzat să revină asupra declarațiilor”, a declarat Doru Gruia pentru „Cuget Liber”. Dar, având în vedere acest aspect, păgubiții au depus, ieri dimineață, o plângere penală în atenția procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, pentru încercare de a determina mărturia mincinoasă. „Sunt demersuri mai puțin ortodoxe și presupunem că recurg la ele în aceste momente pentru că procesul se apropie de sfârșit”, a declarat Cristian Ion, avocatul soților Gruia. De altfel, nu este prima plângere penală ce vizează declarațiile mincinoase, depusă în această speță. Un alt martor este anchetat de procurorii din Mangalia, după ce judecătorii au constatat că există inadvertențe în declarațiile date în fața instanței. Reamintim că soții Doru și Cornelia Gruia s-au stabilit în Suedia în 1985 și au renunțat la cetățenia română. După 1990, au revenit an de an în țară și vizitau, de fiecare dată, familia Adrian și Marcela Clipici din comuna 23 August. În 1997, au achiziționat un teren și au început ridicarea unei case de vacanță; dar, pentru că familia din comuna constănțeană le-a spus că neavând cetățenia română nu pot deține proprietăți, suedezii au fost de acord să treacă vila pe numele prietenilor. După ce au finalizat construcția, în care au investit peste 85.000 de euro, au avut neplăcuta surpriză să fie dați afară din casă chiar de către cei pe care îi considerau prieteni.