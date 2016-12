O crimă care a îngrozit Constanţa. Omorâtă cu 11 lovituri de cuţit!

1

Antisocietatea kkpIUDAlista de sorginte amerikknara ucidetea

Vineri am comentat la însăilarea dezgustătoare semnată de o muiere despre "liber la fătat puradei". Nu mi'a venit in minte cuvântul ce descrie însăilătura mizerabila. Azi mi'am amintit. SARCASM. Se potrivește si articolului de fata. Societatea socialista a fost sinonima cu siguranța cetățeanului. KkpIUDAlismul importat este prin antiexcelenta antisocietatea INSECURITĂȚII individului; insecuritate ce duce la teroare antisociala cu toate răutățile: hoție, narcomanie, alcoolism, stare psiho-patologica omniprezenta, decerebrate/alienare, violenta privată si guvernamentală, omucidere, genocid, holocaust. Rromarlanii sunt supuși Holocaustului. Intr'o generație, kkpIUDAlustii interni si corporatiști-străini au ÎNJUNGHIAT/ucis 5 milioane de foști Romani. Ne'au ucis si jefuit. KkpIUDAlismul ne omoară pt bani! Voi, merdia, sunteți la fel de vinovați precum politicastrii. In particular, im Rromarlania, serviciile secrete ce ar trebui sa vegheze la siguranța cetățeanului, pt bani, UCID si ei oameni nevinovați. Cazul Hexy Pharma e relevant - firma aparține unuia dintre SRI sau SIE. Sigur! Străinii au ucis Romani pt bani, si i'au îngropat in pădure - vezi cazul Codruț Manta ucis de Schwartzenebunu, un Zsidan ce s'a umplut de bani UCIGÂND copii din județul Kustendge. Katzaonul Filimonis a ucis pt doi dolari, prețul unui pachet de țigări. Ca'n Amerikk, Coane Fănica!