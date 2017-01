O corvetă românească, ce urma să acosteze în Georgia, desfăşoară misiunile planificate în Ucraina

O corvetă românească, ce urma să acosteze în Georgia, desfășoară misiunile planificate în Ucraina

Ştire online publicată Marţi, 12 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Corveta „Contraamiral Eustațiu Sebastian”, cu peste o sută de marinari români la bord, care participă la Grupul de Cooperare Navală Blackseafor și avea în program și acostarea în portul Batumi din Georgia, se află în prezent în portul Sevastopol din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, Andreea Dumitru, a declarat, ieri, că în prezent militarii desfășoară activitățile planificate în portul ucrainean și că nu a fost luată încă o decizie privind o eventuală modificare a programului aplicației. Potrivit graficului, nava urma să ajungă săptămâna viitoare în Batumi, Georgia, dar, deocamdată, nava execută misiunile planificate. Reprezentantul Ministerului Apărării a precizat că Blackseafor este un exercițiu care se desfășoară în parteneriat cu mai multe state, iar o eventuală decizie poate fi luată doar prin consultarea tuturor țărilor implicate. Corveta „Contraamiral Eustațiu Sebastian“, aflată sub comanda căpitan-comandorului Constantin Jianu, are la bord pentru această misiune un echipaj alcătuit din 102 militari. Vasul a părăsit portul militar Mangalia în data de 3 august, cu destinația Sevastopol, pentru a participa, în perioada 4 - 26 august, la prima fază a celei de a opta activări a Grupului de Cooperare Navală Blackseafor (BSF). Din Grupare mai fac parte la această activare fregata „Oruc Reis” (Turcia), nava de comandament „Slavutich” (Ucraina), corveta „Smeli” (Bulgaria) și nava de debarcare a desantului „Azov” (Federația Rusă). Potrivit Statului Major al Forțelor Navale, programul activării cuprinde vizite în porturile Sevastopol (Ucraina), Batumi (Georgia), Novorosiisk (Federația Rusă). Pe timpul staționării în aceste porturi sunt programate activități demonstrative, întâlniri cu oficialități militare și civile și vizite la bordul navelor. Acțiunile pe mare vizează, potrivit unor scenarii fictive, căutarea și salvarea pe mare, apărarea comună împotriva atacurilor aeriene și ale navelor de suprafață, inspecții ale unor nave suspecte. Marinarii se mai antrenează pentru supravegherea, recunoașterea și raporta-rea situației navale, interogarea navelor comerciale în vederea identificării acestora, precum și misiuni de interdicție maritimă. Gruparea Blackseafor este concepută ca o forță care acționează „la chemare” și este activată de două ori pe an pentru a desfășura exerciții navale. În conformitate cu protocolul de înființare, comanda Grupării este asigurată succesiv de cele șase state riverane Mării Negre care participă cu forțe: Bulgaria, Georgia, România, Federația Rusă, Ucraina și Turcia. Ucraina a preluat pentru următoarele 12 luni comanda Grupării în cadrul unui ceremonial desfășurat în portul Sevastopol, înaintea primei faze a activării. Șeful Statului Major al forțelor ruse a avertizat, ieri, că toate navele și aeronavele care vor pătrunde în „zona de securitate” din Marea Neagră din apropierea coastelor republicii separatiste georgiene proruse Abhazia vor fi „distruse”, informează AFP, citând Interfax.