O bătrână de 77 de ani, din Oltina, a fost bătută crunt şi supusă la perversiuni sexuale

O bătrână de 77 de ani, din Oltina, a fost bătută crunt și supusă la perversiuni sexuale

În noaptea de miercuri spre joi, un caz deosebit de grav a avut loc în localitatea Oltina, județul Constanța. O femeie de 77 de ani a fost bătută cu bestialitate, se pare, de unul dintre consăteni, lovită cu pumnii și picioarele și supusă la perversiuni sexuale. Tot coșmarul Ilenei Ima, care locuiește singură în Oltina, a durat de la orele 10 - 11 seara până a doua zi dimineața, pe la ora 5. Din câte se pare, bătrâna l-a recunoscut din start pe individ, un tânăr de vreo 25 de ani, din localitate. Numai că statura sa și vârsta înaintată nu au ajutat-o în lupta cu bestia care se dezlănțuise chiar asupra unei femei bătrâne și lipsite de apărare. Individul a fugit cum au dat zorii, iar bătrâna, cu ultimele puteri, a chemat ajutoare. Ea avea răni pe tot corpul, fața tumefiată, declarând, de altfel, polițiștilor că cele mai multe lovituri de pumni le-a primit în zona capului. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul din Băneasa, dar de acolo a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, și internată pe secția Chirurgie. Medicii au constatat că femeia are foarte multe răni în zona feței, dar și pe toată suprafața corpului, și că are și 4-5 coaste rupte. Femeia a declarat anchetatorilor că bărbatul a lovit-o atât de strașnic pentru că nu a acceptat să întrețină raporturi sexuale cu el, motiv pentru care a încercat, la un moment dat, chiar să o sugrume cu cămașa cu care era îmbrăcată. De asemenea, pentru ca nimeni să nu-l deranjeze în comiterea faptei abominabile pe care și-a propus să o comită și pentru ca nici victima să nu poată fugi, el a rupt un cablu de alimentare de la frigider, cu care a legat ușa de la intrare. Timp de șapte ore, bătrâna a fost bătută continuu și supusă la perversiuni sexuale. Ea a fost internată în spital, urmând ca medicii legiști să se pronunțe cu privire la rănile suferite și de câte zile de îngrijiri medicale are nevoie pentru a se vindeca. Aseară, polițiștii din Oltina reținuseră doi indivizi, frați, din Oltina, care ar fi suspecți de comiterea faptei. Primarul din localitate, Gheorghe Chirciu, ne-a declarat că foarte des, în localitate, sunt probleme cu anumite grupuri de infractori. El acuză judecătorii că, de obicei, nu îi arestează pe infractori, pe considerent că ei nu reprezintă pericol pentru ordinea publică, deși, când se întorc din arest, continuă să fure, să bată, să amenințe, să comită fapte și mai grave. „Sunt două găști care au îngrozit populația. Inclusiv după mine umblă cu ciomagul. Au venit în Primărie și mi-au zis: «Dacă nu ne lași în pace, te curățăm!» Cineva îi ține în brațe pe infractorii ăștia! Noi cerem ajutorul Procuraturii și Judecătoriei Medgidia să îi aresteze pe infractori. Am făcut și Poliția Comunitară, ca să putem veghea la liniștea locuitorilor, dar până când găștile acestea nu vor fi arestate, infracțiunile nu se vor opri aici” - ne-a mai declarat primarul Chirciu.