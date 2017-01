Pentru că a depus mărturie împotriva lui

O acuză pe concubină că a comis o crimă

Magistrații de la Tribunalul Constanța au finalizat cercetările judecătorești în dosarul în care Mehmet Carani, de 32 de ani, din localitatea Adamclisi, este judecat pentru că și-a înjunghiat mortal tovarășul de pahar, Ion Vlad, de 51 de ani, din comuna Tortomanu. Ieri, judecătorii au audiat ultimii doi martori din acest proces. Leila Șaban, concubina lui Mehmet, s-a prezentat în instanță cu copilul de doar câteva luni în brațe. Ea a declarat magistraților: „Am văzut când Mehmet l-a lovit pe Vlad de două ori cu cuțitul și atunci m-am speriat și am fugit. Știu că se certau din cauza unui televizor găsit la gunoi și bărbatul meu era nervos”. Cea de-a doua martoră, Doina Bourel, a spus că i-a observat pe Mehmet și Vlad certându-se lângă tomberoanele de gunoi. În urma mărturiilor depuse, Carani Mehmet a solicitat instanței să dea o nouă declarație. „Soția mea s-a măritat cu alt bărbat, Izma Ismail, și azi spun că eu sunt nevinovat și că adevărații făptași sunt Ismail și Leila Șaban. Ismail l-a ținut pe Vlad și ea l-a lovit cu cuțitul, iar a doua zi Leila Șaban mi-a spus că s-au certat din cauza unor haine. Nu am vrut să o denunț până acum pe femeia mea pentru că am copii cu ea, dar acum nu mai vreau să o protejez” - a spus inculpatul, supărat că femeia lui nu i-a ținut partea și vrea să-l vadă după gratii. Instanța se va pronunța la data de 5 februarie în acest proces. Potrivit anchetatorilor, la data de 23 august 2009, în jurul orei 20, Mehmet se afla împreună cu Ion Vlad pe platoul cu ghene de gunoi situat la intersecția străzilor Nicolae Grindeanu cu Prelungirea Liliacului, din cartierul constănțean Km 4-5. Cei doi au băut alcool, ca în fiecare zi a existenței lor, iar la un moment dat, s-au luat la ceartă din cauza unui televizor aruncat la gunoi de un locatar din zonă. Enervat că Vlad nu voia să lase televizorul, Mehmet a scos din buzunar cuțitul pe care îl folosea să taie pâinea și l-a înfipt în pieptul prietenului său. Abia când și-a dat seama că Ion Vlad nu mai respiră, ucigașul a fugit printre blocuri și s-a ascuns timp de trei zile. O femeie care locuiește în zonă a descoperit cadavrul lui Vlad și a anunțat polițiștii. Oamenii legii ajunși la locul incidentului au observat că victima avea o rană de cuțit în zona inimii. Agresorul a recunoscut că și-a înjunghiat amicul pentru că nu a vrut să îi cedeze televizorul. De asemenea, medicii legiști au stabilit că moartea victimei a fost violentă și s-a datorat unei insuficiențe cardiace acute.