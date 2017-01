NUP-ul dat în dosarul privatizărilor de DNA decredibilizează actul de justiţie

Potrivit șefului CSM

NUP-ul dat în dosarul privatizărilor de DNA decredibilizează actul de justiție

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele CSM, Lidia Bărbulescu a afirmat că decizia de neîncepere a urmăririi penale dată recent de DNA în dosarul privatizărilor este de natură a decredibiliza actul de justiție, iar justiția nu merita acest lucru. Lidia Bărbulescu a afirmat că profesionalismul procurorilor părea mai ridicat în urmă cu zece ani, pentru că atunci aceștia foloseau mai multe probe, nu numai inter-ceptări. Ea a răspuns astfel la o întrebare privind dosarul privatizărilor în care, recent, Direcția Anticorupție a decis să nu înceapă urmărirea penală, dosar care se baza pe interceptări telefonice. “Mie îmi pare foarte rău să o spun și n-o spun prima dată că deși sub aspectul evoluției tehnicii situația este mult diferită față de în urmă cu zece ani, totuși parcă atunci aveam o dovadă în plus de profesionalism, pentru că se apela la toată gama de probatoriu, și nu se baza procurorul când trimitea în judecată sau când apărea la televizor sau prin comunicate de presă numai pe interceptări”, a afirmat șeful CSM. Bărbulescu spune că ce s-a întâmplat cu dosarul DNA este măcar de natură a decredibiliza actul de justiție. “Și, la modul general, justiția nu merita acest lucru, pentru că sunt judecători, procurori competenți, sunt dosare care sunt foarte bine susținute din punct de vedere probatoriu, dar uitați-vă că, din păcate, percepția este așa și este din cauza acestor mari dosare cu privire la care se face atâta mediatizare și până la urmă ajungem să constatăm că fapta nu există, ceea ce mi se pare destul de grav”, spune președintele CSM. Vizavi de raportul pe care România îl așteaptă pe 23 iulie de la Comisia Europeană, Lidia Bărbulescu a declarat că așteptările oficialilor europeni privind dosarele de mare corupție sunt normale. ”Realitatea este aceea ce rezultă și din raport, aceasta în condițiile în care este focalizată atenția vizavi de marea corupție sau corupția la nivel înalt, pe câteva dintre dosarele care, deși ajunseseră în instanță, s-a constatat că au fost instrumentate prin aplicarea unor reglementări neconstituționale, motiv pentru care ele au fost restituite la DNA și DIICOT. Evident că se așteptau rezultate, nu neapărat condamnări, pentru că prezumția de nevinovăție trebuie să existe până la pronunțarea unei hotărâri definitive, dar se așteptau soluții, și eu cred că lucrul acesta trebuie să ne îngrijoreze pe toți, nu numai Parlamentul European, Comisia Europeană”, a precizat șeful CSM. DNA a decis să închidă dosarul în care foștii miniștri Codruț Șereș și Zsolt Nagy erau cercetați pentru posibile fapte de corupție, alături de consultantul Stamen Stanchev și foștii funcționari ministeriali Mucea și Donciu, în legătură cu mai multe privatizări strategice.