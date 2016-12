Nu-ţi laşi nevasta să muncească? Poţi fi acuzat de violenţă în familie

6

@aura

Iti dau dreptate. Dar sunt cateva mici probleme. In primul rand cine esti tu -sau forta ta politica (ma refer la feminism)- sa disciplinezi astfel de exemplare? Ce drept ai sa te bagi in viata privata a individului? Cine te imputerniceste? Apoi, barbatul asta, cu toate hibele lui (sau barbatii astia) sunt alesi drept sot de niste femei. Ele trebuie sa decida ce si cum. Tu ai un astfel de sot? Atunci? Inteleg sa ajutati sotia batuta, tinuta prizoniera etc. Dar de ce il dati pe el afara din casa? Eventual casa lui. Si in majoritatea cazurilor el fiind cel care plateste ratele(chiria) si intretinerea... Nu cumva e o forma de incalcare a proprietatii ,mascata? Ce zici? Daca o femeie isi agreseaza sotul, el o poate scoate din casa? Va place ideea? E frumos sa te ocupi de binele umanitatii, in general, de binele femeilor maritate, in special. Dar cum te ocupi? Dand o lege timpita? Si gradinita a devenit obligatorie prin lege, cu clasa pregatitoare cu tot, dar nu avem gradinite si clase pregatitoare?!!! Nu trebuia sa faceti asta mai intii si apoi sa dati liber la lucru la femei? Zic si eu... Asa ce faceti? Trimiteti femeile la munca si tineti barbatii acasa, ca nu au cu cine lasa copii. Ce ati rezolvat? Faceti case sociale pentru femeile agresate si daca apar probleme raportate cu probe, le duceti acolo. Nu dati afara barbatii de pe proprietatile lor. De fapt, cred ca n-o sa mai fie cazul, caci barbatii or sa inceapa sa nu se mai casatoreasca pentru a nu fi in pericol de a fi acuzati si cred ca or sa inceapa sa semneze contractele prenuptiale, pentru a nu le veni sotiilor idei cu privire la casele si averile lor. Si ale parintilor lor. Am mai spus-o: un barbat e agresiv pentru ca e nebun, la betie (nebunie temporara) sau pentru ca e provocat! Trimiteti nebunul, la tratament, betivul la dezalcoolizare iar provocatul... stopati fufa! Vedeti cate legi prostesti s-au dat in domeniu. Degeaba. Cu cat se dau mai multe, cu atit mai mare e violenta conjugala. Inseamna ca nu se umbla unde trebuie si cum trebuie. In alta parte trebuie umblat. (S-a dat legea hartuirii sexuale. De vreo 15-17 ani. Doar doua cazuri raportate in toata aceasta periaoda. S-a dat legea impotriva violentei conjugale. Inutila, caci legile anterioare prevedeau un spor de pedeapsa pentru toate infractiunile din familie. -Citeste despre forma calificata a infractiunilor cu violenta.- S-a dat legea adapostului familial. Pentru femeile agresate. Dar... la adaposturi ajung mai mult batrini agresati de sotii?!!! Acum se vine cu alta lege... Nu mai ai voie sa tragi de par sotia? Sa vorbesti nu stiu cum, sa faci nu stiu ce... Nu credeti ca s-a atins nebunia? Toata tacaneala asta imi aminteste de Ceausescu. Si el se lauda ca Romania lui este mai democrata decat SUA si tot Occidentul pentru ca femeile de aici o duc bine si sunt promovate si aparate de lege... Actualii parlamentari fac acelasi lucru. Trag tare pe femei, ca sa ascunda alte tare ale societatii. Si proastele ii cred si sustin! Asta e.) In fond, toate aceste probleme pot fi evitate foarte simplu, daca educati fetele sa fie prevazatoare cand aleg partenerii, sa-si vada de treburile lor si sa nu-i provoace si sa oferiti un telefon gratis de alarma. Sa zicem 999. Asa cum toti copii agresati pot suna, si femeile agresate sa sune imediat pentru a se lua masuri eficiente. Si sa fie duse imediat la adaposturi sociale cu copii, pina cand justitia va rezolva problema. E mult mai inteligent si eficient, decat sa faci panarama, sa vina Melitia si sa duca barbatul de acasa... Unde? Dar ma rog... treaba voastra. Pe mine ma plictiseste subiecctul asta. De 20 de ani va atrag atentia ca gresiti si tot asa o tineti... Dati-va cu capul de pragul de sus! O sa-l vedeti dupa aia si pe ala de jos! Dar... de ce ii credeti prosti pe barbati? Nu cumva gresiti? Nu e vorba de ”soti” e vorba de cum rezolvati problemele fara violenta. Apoi... cand interzice sotiei sa se duca la rude sau prieteni -in vizita, nu ma gandesc la altceva- poate ca isi apara casa. Stie ca hahalerele alea o monteaza impotriva lui si se va ajunge la divort. Nu a mai bine sa divorteze cinstit, curat si sa nu se apeleze la astfel de mijloace? Ce casa e aia in care sotia isi goneste sotul de acasa si merge unde are ea chef, cand are ea chef, amenintindu-l cu parnaia sau gonirea daca nu accepta hachitele ei? Voi v-ati cretinizat in masa? Iti imaginezi o astfel de casatorie? Eu nu. Dar astept -plin de curiozitate- si alte mostre de inteligenta creatoare ale feminizdelor la putere. (Si tzucalarilor lor, stingistii.) Caci e clar ca suntem sub dictatura feminizda. Si nu o sa scapam asa curind de ea. Comunismul a fost doar una din formele acestei dictaturi. Prohibitia alta. Vor urma altele... Pacat ca nu voi trai destul sa vad prabusirea sistemului feminizd. M-ar fi amuzat. Dar tampenia asta va dura ceva... Nu voi avea o viata asa lunga, din pacate.