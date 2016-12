„Nu sunt decât nişte impostori!“

Decanul Baroului Constanța, Gabriel Grigore, despre legalitatea avocaților „constituționali”

„Nu sunt decât niște impostori!“

În urma apariției în ziarul „Cuget Liber” de ieri a articolului „Scandal în tagma robelor”, am fost contactați de una dintre persoanele pe numele cărora conducerea Baroului Constanța a declarat că are de gând să depună plângere penală pentru exercitarea fără drept a unei profesii, acuzând că ceea ce a susținut conducerea Baroului Constanța (cel tradițional) este ireal. Osman Enghin susține că „profesia de avocat a fost reglementată de statul român în anul 1923, însă în anul 1948, prin Legea 3/19.01.1948, art. 1. - Barourile avocaților și Uniunea Barourilor Avocaților din România se desființează, înființându-se în loc Uniunea Colegiilor de Avocați. Prin Decretul nr. 473/1958 această lege, 3/1948, a fost și ea abrogată și nu s-a mai dispus înființarea unor barouri. În perioada postrevoluționară, fostul președinte de stat, Ion Iliescu, în calitate de președinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, a adoptat Decretul Lege 90/1990 prin care s-a reglementat organizarea avocaturii însă și acest act normativ a fost abrogat”. Prin urmare, potrivit logicii acestuia, „toate barourile, inclusiv Uniunea Națională a Barourilor din România, au fost deființate”. Tot acesta susține că „începând cu anul 1995, a fost adoptată Legea 51/1995, care doar reglementează și organizează profesia de avocat, dar nu înființează barourile”. El mai spune: „Baroul din care sunt membru a fost înființat în anul 2004, în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, prin care s-a permis înființarea baroului din care fac parte”. Enghin face referire și la faptul că o altă plângere de genul căreia noua conducere a Baroului Constanța vrea să o facă a fost inițiată și de avocatul Ion Popescu, fostul decan al Baroului Constanța. După doi ani de cercetări, procurorul Puiu Zarafina, de la Parchetul Curții de Apel Constanța, a dat scoatere de sub urmărire penală. Mai mult decât atât, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) ar fi statuat că avocații Barourilor Constituționale „pot exercita profesia cu îndeplinirea exigențelor prevăzute de Legea 51/1995”, adică să dea examen și să depună jurământul, spune Osman Enghin. „Până la urmă vor fi dovediți!“ Decanul Baroului Constanța, avocatul Gabriel Grigore, ne-a declarat însă că barourile care există după 1989 reprezintă continuarea Colegiilor profesionale ale avocaților, deci există continuitatea vechilor barouri. „Ducem această luptă de ani de zile și o vom duce în continuare, iar asta pentru că Justiția a greșit pentru că nu a pus punct unor astfel de practici. Procurorii și judecătorii nu s-au interesat suficient de bine privind evoluția legislației în domeniu, nu au analizat cu temeinicie! Tot ceea ce afirmă Osman Enghin nu corespunde realității! Este un tupeu extraordinar! Nu sunt decât niște impostori, care până la urmă vor fi dovediți! La sfârșitul acestui an, voi face adrese din partea Baroului Constanța, cărora le voi anexa toate dovezile și le voi trimite tuturor instanțelor judecătorești, parchetelor și conducerii Poliției Constanța, cu rugămintea de a fi anunțați de fiecare dată când altcineva decât un alt membru al Baroului nostru se prezintă în diverse dosare. Noi le vom face automat acelora plângeri penale!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, decanul Baroului Constanța, avocat Gabriel Grigore. Mai mult decât atât, într-un studiu științific, care se întinde pe mai bine de o sută de pagini, întocmit de profesor universitar doctor Corneliu Liviu Popescu, denumit „Legalitatea, continuitate și unicitatea ordinului profesional al avocaților din România”, și pe care Uniunea Națională a Barourilor din România și l-a însușit, sunt prezentate toate etapele și transformările prin care a trecut profesia de avocat. Acest studiu demontează, spune decanul Gabriel Grigore, toate susținerile lui Osman Enghin.