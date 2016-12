Nu se mai ridică maşinile! Cu un ochi râdem, cu celălalt plângem

Nu se mai ridică mașinile! Cu un ochi râdem, cu celălalt plângem

În urmă cu trei luni, magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis că ridicarea mașinilor este ilegală, astfel că, la Constanța, de atunci șoferii parchează cam unde vor ei, fără să se mai gândească că nu își găsesc autoturismul.La acea dată, mulți dintre conducătorii auto constănțeni au răsuflat ușurați și s-au bucurat de hotărârea luată. În prezent, situația nu mai este la fel de roz din punctul lor de vedere, mai ales după ce am trecut prin două luni în care la mare și-au făcut apariția turiștii.În ultima perioadă, tot mai mulți constănțeni se plâng de faptul că nu pot ieși cu mașina din garaj sau că pur și simplu au rămas blocați.„Am tot avut sesizări de la constănțeni cu privire la faptul că le-au fost blocate autoturismele și să îi ajutăm. Ne deplasăm la fața locului, dar tot ce putem face este să blocăm roțile autoturismului respectiv. Practic, nu ajutăm acel constănțean cu nimic, deoarece el tot nu poate ieși cu mașina și este nevoit să plece cu un alt mijloc de transport. Nu avem nicio altă soluție pentru a fluidiza traficul. Mai mult, la cum arată acum orașul și stațiunea, dacă un hotel din Mamaia ia foc, nu știu cum o să ajungă pompierii…”, a declarat Daniel Bratu, șeful Poliției Locale Constanța.În minuta instanței, se precizează că nu pot fi ridicate autoturismele staționate sau oprite neregulamentar pe partea carosabilă, însă nu se vorbește nimic de cele parcare pe trotuar, locurile pentru handicapați sau spațiile verzi. Polițiștii locali nu pot face nimic altceva decât să aștepte regulamentul aplicabil pentru a putea lua măsuri.Măsuri drastice pentru disciplinareDeși atunci s-au bucurat teribil și au considerat că ridicarea mașinilor era un abuz din partea Poliției Locale, unii șoferi au ajuns la concluzia că disciplinarea conducătorilor auto nu este chiar floare la ureche și că e nevoie de măsuri drastice.„Sunt șofer de mulți ani și chiar consideram că e aberant să îți ridice mașina dacă nu parchezi regulamentar. Priveam prin prisma faptului că poate nu găsești niciun loc de parcare și trebuie să oprești undeva pentru cinci minute. Pe parcursul ultimelor luni, am avut parte de mai multe incidente, în urma cărora mi-a părut rău că nu se mai ridică mașini. În Mamaia, m-a blocat un turist și nu am mai putut pleca cu mașina din stațiune, așa că am fost nevoit să plec cu mijlocul de transport în comun. Iar în trafic, tot mai mulți șoferi parchează aiurea pe prima bandă, fără să se gândească că blochează circulația. Nu credeam că doar niște măsuri drastice îi pot disciplina pe unii conducători și îi pot face civilizați. Avem pretenții să fim ca în străinătate și tot dăm exemplu de cum e în alte țări, dar problema în primul rând este la noi. Dacă vrem să se schimbe ceva în țara asta, trebuie să începem cu civilizarea noastră”, a declarat Vasile Petrescu, un șofer din Constanța.