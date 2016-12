Nu se mai fură ştergătoare, hoţii vor să plece cu portierele!

1

Capetele sforii

Sunt multi ghiorlani,prea multi, cei care cumpara in continuare lucruri de care ,,-Hai,nene ca io' ma innoiesc,stii mata' ca ma descurc!"Ar fi OK,ca in cazul in care cumparatorul nu arata,nu neaparat prin chitanta dar macar sa dea toate celelalte date ,pe vanzator.Mai mult ,ar fi necesar sa se faca auzit ca daca ai cumparat de aiurea,blestemele celui pagubit vin spre cumparatorul final. Scuze,dar asta e nivelul de perceptie pentru foarte,foarte multi semeni.