Nu poţi trimite la război un soldat plătit mai prost decât o femeie de serviciu. Statul trebuie să-şi respecte militarii!

Nu poți trimite la război un soldat plătit mai prost decât o femeie de serviciu. Statul trebuie să-și respecte militarii!

De mulți ani scriu despre armată. Am urmărit recentele transformări ale Armatei Române, mai ales de la intrarea țării noastre în NATO. Am cunoscut și cunosc mulți oameni care activează în sistem. Oameni de calitate, oameni onești, dar mai ales modești. Mulți dintre ei profesioniști, patrioți, dedicați acestei meserii. Unii sunt ofițeri, alții soldați gradați profesioniști. Alături de unii dintre ei am copilărit. Știu ce visuri, idealuri au și cât de mult și-au dorit să îmbrace haina militară. Din păcate însă, sistemul nu pare să îi aprecieze, să-i motiveze și mai ales să-i răsplătească așa cum trebuie. Nu mai vorbim de tehnică și celelalte condiții de pregătire. Vorbim despre satisfacția și mândria acestor oameni, care după o lună de zile de muncă se întorc acasă la familii cu 1.500 lei. Vorbim despre siguranța acestor oameni, despre predictibilitatea unei cariere ce se poate încheia oricând din motive arbitrare.Dacă în cazul ofițerilor și al subofițerilor lucrurile sunt clar reglementate până în cele mai mici amănunte, coloana vertebrală a Armatei, soldații profesioniști, sunt încă o categorie militară ce nu și-a găsit încă echilibrul. De la salarizare, protecție socială și alte drepturi, acești oameni nu au siguranța zilei de mâine. Un lucru inadmisibil într-un sistem de care depinde siguranța țării noastre, mai ales într-un context geo-politic tot mai tensionat. Războaiele nu se pot câștiga cu oameni nemotivați, slab pregătiți și fără tehnică militară, iar vremurile în care simpla prezență în NATO ne scutea de emoții au cam dispărut.Soldații au nevoie, în primul rând, de siguranța locului de muncă. Acele contracte de muncă pe perioadă determinată, de maximum 5 ani, sunt primele care trebuie revizuite. Un om nu se poate pregăti și nu poate avea stabilitate când știe că peste 2,3 ani, soarta lui va sta în pixul și toanele unui ofițer, care are puterea de a decide dacă va mai prelungi sau nu contractul. Oamenii trebuie fidelizați și înrădăcinați în sistem pentru ca MApN să poată investi în pregătirea și profesionalizarea lor.Soldații au nevoie de salarii decente. Nu poți trimite la război un om pe care îl plătești mai prost decât o femeie de serviciu. Suntem armată NATO, iar salarizarea ar trebui să se facă pe o grilă minimă comună. Militari care câștigă salariu minim pe economie este o greșeală a sistemului care ar trebui urgent reglementată.Soldații au nevoie să fie tratați egal. Sporurile, diurnele și alte drepturi trebuie acordate fără discriminare. Credeți că proprietarii încasează chiria de la militari în funcție de gradul din Armată? Că un colonel plătește o chirie de 2.000 lei, iar un soldat de 300 lei? Decontările acestea trebuie făcute pe baza realităților din economie și nu a gradelor militare.Soldații trecuți de o anumită vârstă trebuie menținuți în sistem. E inuman ca după 30 de ani de activitate, un soldat să fie dat afară pe considerentul că e prea bătrân. Nicăieri pe piața muncii nu mai există acest principiu, ba mai mult el este sancționat de legislație pentru discriminare. Acești oameni trebuie recalificați și menținuți în alte servicii ale armatei sau în instituții conexe ale MApN. Ar fi multe poziții adecvate pentru ei, dar trebuie bunăvoință.Soldații români, ca orice alt cetățean al acestei țări care muncește o viață întreagă, trebuie să se bucure la bătrânețe de o pensie decentă și de servicii sociale și medicale.Soldații români care ocupă poziții de execuție în teren, manevrează muniție și armament de război, trebuie să aibă asigurări de viață. Tragedii se pot întâmpla și în poligoanele de trageri sau la exerciții militare, nu doar în teatrele de operațiuni.Militarii, indiferent de grad, statut, ar trebui ajutați de MApN să își cumpere propria locuință. Statul poate fi un garant serios și un partener credibil pentru orice instituție financiară. De multe ori, chiria decontată de Armată este mai mare decât rata unei case. Ar fi mai eficient pentru ambele părți.SGP care depășesc o anumită vechime în armată, pe baza unor examene, să treacă în corpul subofițerilor. Zecile de ani de muncă pot compensa cei doi ani de școală militară, mai ales dacă se urmează și o pregătire teoretică a soldaților.Soldații români au nevoie de reprezentativitate. Legislația și regulamentele militare interzic organizarea militarilor în sindicate sau alte structuri cu caracter sindical. Însă așa cum în Poliție s-a făcut derogarea de la aceste prevederi, așa și în Armată trebuie găsită o formă, nu musai sindicală, de reprezentare. Un prim mare pas l-a făcut Liga Militarilor Profesioniști, unde oameni dedicați acestei meserii fac tot posibilul pentru a obține condiții mai bune pentru toți soldații. Acest demers trebuie susținut și încurajat și urmat și de celelalte corpuri de militari, inclusiv ofițeri. Sistemul ar fi mult mai atent cu acești oameni dacă ei nu ar fi singuri.