Nu mai cumpăraţi ţigări de la contrabandişti!

1

Vraja

Armonizarea preturilor cu cele europene ar fi trebuit facuta in legatura si cu puterea reala de cumparare a romanilor,nu doar pentru tigari,dar si pentru restul produselor.Apoi,scumpirea si practic crearea de monopol pe piata tigarilor,imposibilitatea de a avea o piata libera pentru importul de produse de calitate si cu preturi rezonabile, face sa prolifereze traficul. In istoria nu indepartata, au fost dovezi ca atunci cand piata nu e libera,apar probleme ca diverse mafii,abuzuri iar consumatorii nu pot fi siliti nicicum,Vor fi mereu portite de ocolire a deciziilor unui stat diliu economic. Lumea e extrem de saraca,degeaba ceri sa-ti cumpere doar contrafacutele legale,vor cumpara din cele ilegale si poate pericuioase,cum a fost in perioada celebrei prohibitii din Chicago,cand s-a ridicat mafia lui Al Capone.