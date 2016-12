„Nu mai aveau bani, erau ruinaţi!“

Tragedia din Tomis 3 / Vecinii spun că italianul suferea de depresie:

„Nu mai aveau bani, erau ruinați!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tragedia care a avut loc, joi seară, la Constanța, în zona Tomis 3, a băgat spaima în vecini, care nu au dormit toată noaptea. Aceștia au declarat, ieri, pentru Cuget Liber, că nu se așteptau să se ajungă la așa ceva, deși nu de puține ori i-au auzit certându-se. Asta în vreme ce, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, mama micuțului care a murit aruncat de tatăl său de la etajul nouă, se afla sub sedative. Motivul? Doar ce aflase că fiul său murise, în timpul nopții. „Copilașul meu… vreau să mor… nu mai suport… pentru ce să mai trăiesc?”, urla din toți rărunchii Felicia Tiron. Nu putea înțelege cum a putut păți așa ceva. Întâi băgată în sperieți de concubinul ei, care a înjunghiat-o, și apoi… vestea cumplită că fiul său a decedat într-un mod atât de cumplit. Rudele sale o monitorizau strict, fiindcă la starea în care se afla cu siguranță era capabilă de orice. Nu se trezise de mult timp, iar vestea morții micuțului o răvășise total. În acest timp, în zona Tomis 3, mai exact în perimetrul blocului T 10, spiritele erau extrem de încinse. Mergem la scara B, urcăm la etajul 9, ajungem în fața apartamentului cu numărul 84, unde polițiștii ne-au dat de știre, de la distanță, că nu avem ce căuta acolo. Ceea ce, desigur, este normal în asemenea situații. Numai că, potrivit declarației unei vecine, care locuiește la etajul 10, oamenii legii nu au o observat că în apartament se mai află și un câine, astfel încât aceasta căuta soluții pentru a nu lăsa patrupedul să moară de foame și de sete. „Păcat de copil… Dar și de câine îmi este milă, să știți…”, a spus aceasta, completând: „Suntem speriați, n-am dormit toată noaptea. Nu mă așteptam să se ajungă până aici. I-am auzit de multe ori certându-se, dar în chestii de genul acesta nu te bagi, e vorba de cum își face fiecare viața între proprii pereți. Aveau probleme cu banii. Majoritatea discuțiilor porneau de la bani. El, italianul, din câte am înțeles eu, avea diabet. O vecină care a fost la ei a văzut că aveau medicamente aruncate prin casă. Dacă avea probleme cu capul, să se fi aruncat doar el, ce vină avea copilul?!!”. „Bărbatul se aruncase cu copilul pe geam“ O altă vecină, care locuiește la etajul 7, ne-a declarat: „Soțul mai mergea din când în când la ei în casă, când aveau nevoie să le repare câte ceva. Eu și soțul meu suntem pensionari, dar soțul meu a fost electrician și, când aveau probleme cu lumina, îl rugau pe el să vină. Italianul nu știa să facă nimic, dar a fost un om corect, i-a plătit soțului meu de fiecare dată când îl ajuta. Și Felicia este o femeie deosebită, cu care nu am avut probleme. Legat de cum s-a petrecut tragedia, în jurul orei 17, am auzit niște țipete. Am văzut-o pe femeie ieșind din apartament, speriată și strigând, însă la început nu ne-am dat seama ce vrea să spună. În final, însă, a zis că el vrea să o omoare. Imediat, însă, italianul, s-a încuiat în cameră. Soțul meu și unul dintre vecini au spart ușa, însă, din păcate, era prea târziu, fiindcă bărbatul se aruncase cu copilul pe geam. Când a venit Salvarea, copilul era înfășurat într-o păturică.” Cearta a pornit de la o sticlă cu apă plată? Vecina a completat: „Problemele lor porneau de la bani. Nu mai aveau bani, erau ruinați! Pe el l-a păcălit o femeie care i-a cerut 50.000 euro cu împrumut și nu i-a mai dat înapoi. Cred că la mijloc este vorba de o răzbunare din partea lui Giuseppe Fino-cchio, fiindcă Felicia nu avea deloc încredere în el. Când el lua copilul în brațe, ea se isteriza, ca și cum i-ar fi fost teamă că îl va scăpa. Se certau din orice. Ea a vrut să își ia un apartament la Capitol, nu mai aveau nevoie de mulți bani, însă el nu a fost de acord. Sigur era depresiv. Chiar în ziua în care s-a produs nenorocirea, l-am văzut pe italian tremurând tot și, când i-am dat «Bună ziua», a lăsat capul în pământ”. Varianta polițiștilor este că cei doi s-au luat la harță după ce Felicia l-a rugat pe Giuseppe să coboare pentru a-i cumpăra o sticlă cu apă plată, iar el a luat foc, nedorind să îndeplinească dorința „iubitei”. Dr. Vasile Sârbu ne-a declarat: „Starea de sănătate a Feliciei Tiron s-a îmbunătățit, aceasta neavând plăgi periculoase. Din păcate pentru ea, a plâns toată ziua”. Marian NEDELEA