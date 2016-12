"Nu mai am niciun viitor din cauza etnobotanicelor. Am renunţat la tot"

Povestea cutremurătoare a unui tânăr dependent de droguri

"Nu mai am niciun viitor din cauza etnobotanicelor. Am renunțat la tot"

Ştire online publicată Joi, 28 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Consumul plantelor etnobotanice a luat amploare cu rapiditate în rândul tinerilor dezorientați și dornici de „senzații tari”. Produsele vândute în magazinele „de vise” sunt realizate din substanțe pe care uneori nici specialiștii nu le pot identifica. Despre efectele devastatoare ale acestor droguri am stat de vorbă cu un tânăr, de 22 ani, dependent de etnobotanice. Ionuț și-a lăsat viața în mâinile „prietenilor”. Înconjurat de un anturaj care nu-i dorea binele și împins de la spate de aceștia, a început să consume plante halucinogene, de patru ani. Mult timp, viața lui și a familiei a fost un calvar.- Ce te-a determinat să con-sumi substanțe etnobotanice?- Nici eu nu mai știu de unde a pornit totul, oricum am ajuns până aici din cauza găștii din care făceam parte.- Consideri că anturajul este principalul vinovat?- Singurul vinovat.- De ce nu ai încercat să-l schimbi?- Am încercat să fac și asta, dar problema era că nu mă puteam desprinde așa ușor de un grup pe care mi-l formasem încă din copilărie.- Ai încercat să renunți la etnobotanice?- Nu prea. Nu puteam din cauza anturajului. Îmi doream ca atunci când ieșeam afară să spun că nu mai vreau, dar când ei își cumpărau eram tentat să fac același lucru.- Nu consideri că ai și tu o parte din vină?- Ba da. Am realizat că m-am lăsat condus spre rău. Dar asta cam târziu.- Niciodată nu e prea târziu. Acum mai ai același grup de prieteni?- Am păstrat lângă mine o singură persoană din așa zișii mei amici, pe prietenul meu din copilărie, cel mai bun prieten.El era singurul care nu consuma.- Fumezi la fel de mult ca înainte?- Nu, până acum trei luni, îmi cumpăram în fiecare zi câte trei sau chiar patru pliculețe. Am ajuns acum să-mi iau câte unul zilnic.- Nu poți renunța definitiv?- E foarte greu. - De unde le achiziționezi?- De pe unde apuc, de la magazinele legale aflate la fiecare colț de stradă sau de la alte cunoștințe.- Ce senzații îți provoacă?- Atunci când fumez simt că totul în jurul meu este perfect. Nu am nicio grijă, nicio problemă. Mă simt high, în al nouălea cer.- Cam cât durează efectul?- Depinde de ce cantitate consumi. Te poate ține zece minute sau chiar o oră.- După patru ani, presupun că și părinții tăi și-au dat seama de ceea ce faci?- Ăsta e un subiect sensibil. Mama a suferit enorm pe tema asta. A ajuns la spital de mai multe ori. I-am făcut foarte mult rău. Nu se aștepta ca tocmai eu să o aduc în acea stare. Pentru ea am încer-cat să renunț. Asta fac și acum, încerc. Sper să nu mai dureze mult până să renunț definitiv. - Dar tu ai avut vreodată probleme? Ai ajuns în spital?- Da, și nu doar odată. Luam prea mult din dorința de a mă distra și sfârșeam la urgență. Îmi reveneam, mă trimiteau acasă și ajungeam din nou acolo, peste o zi sau două.- Ce ai de gând sa faci în continuare?- Nu mai am nici un viitor din cauza plantelor etnobotanice. Am renunțat la facultate pentru că eram mult prea ocupat cu ele. Îmi doresc totuși să reiau cursurile.- Te gândești să te și angajezi undeva?- Mi-ar fi plăcut, dar nu prea am unde. Fără facultate nu te angajează nimeni.- Ești una dintre persoanele care și-au dat seama de răul pe care și-l fac și pe care îl fac și altora. Ce sfaturi le dai tinerilor care încă au această manie?- Să nu facă aceeași greșeală pe care am făcut-o și eu. Să renunțe din timp. Să se gândească la răul pe care îl fac celor dragi: părinților. Ei sunt cei cărora le datorăm totul. Sfaturile mediculuiMedic specialist în cadrul UPU- SMURD Constanta, dr. Alexandra Cojocaru mărturisește că „unii pacienți colaborează, recunosc consumul sau că au luat „ceva”, pentru că se simt foarte rău și dacă ne spun adevărul îi putem ajuta mai bine; alții în schimb sunt extrem de agitați, chiar agresivi verbal și comportamental, astfel că este necesar un grad de sedare și uneori chiar consult psihiatric”. Specialistul a mai oferit și câteva sfaturi părinților: „Le spunem că atunci când observă modificări în comportamentul copiilor lor: agresivitate, iritabilitate, euforie, stare de rău cu vărsături brusc instalate, palpitații etc., să alerteze 112 sau să vină la spital. Le spunem să-i supravegheze mai atent pe copii, să le explice riscurile consumului de etnobotanice și de droguri în general, să știe pe cât posibil în ce grup de prieteni sunt incluși copiii lor. Pacienților care au fost «păcăliți» să consume etnobotanice (unii zic «mi-a dat cineva o țigară», mi-a dat cineva niște «prafuri» etc.) le spunem să nu mai accepte acest gen de tentații. Oricum e nevoie de controlul mult mai strict al acestor magazine “de vise”, e nevoie de implicare de la nivel înalt, prin programe de educare și protecție pentru că deja au existat victime ale acestor «plante» (la Constanța nu au fost cazuri de deces, sau dacă au fost, nu s-a cunoscut consumul de etnobotanice).”Andreea BAJDECHI