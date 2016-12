Nu distrugeţi Peninsula!

2

doar in romania este posibil ca niste arhitecti sa vina cu un plan cu zgarie nori de 30 de etaje in peninsula, iar apoi sa vina altii sa zica ca nus de acord, si tot asa pana vine sfarsitu lumii. sa fie dracu de acord cu zgarie norii de 30 de etaje (la 30 de etaje nu prea e zgarie nor, da nu conteaza suna occidental) si cu asta basta. oricum nu se vor construi niciodata astfel de blocuri nicaieri in constanta pentru ca nimeni nu investeste banii astia in niste cladiri care nu ai cui le vinde sau inchiria. sunt zeci de cladiri de birouri sau apartamente, de 4-5-6 etaje care stau goale. asa ca o sa fie toata lumea fericita