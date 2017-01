„Nu am fost niciodată cercetat, nu am avut niciun dosar penal”

În urmă cu un an, controversatul Nuredin Beinur acorda, pentru Cuget Liber, un interviu despre afacerile sale și renumele său de interlop sau „Prinț al litoralului”. Beinur se dezicea vehement de eticheta de interlop, spunând că toate afacerile sale sunt curate și, în viața lui, nu a avut de a face, în niciun sens, cu vreun polițist. „Sunt sătul de toate poveștile cu interlopi. Am fost băgat în prea multe chestii din astea, cred că s-a ajuns prea departe. Toți spun că Beinur a făcut, Beinur s-a bătut, însă Beinur nu are și nici nu a avut vreodată vreo anchetă în care să fi fost implicat. Nu am și nici nu am avut dosar penal, nu am fost niciodată cercetat, nu am fost reținut sau arestat de polițiști niciodată, nici măcar cinci minute, nu am avut măcar o amendă penală. Am cazierul curat. Ce fel de interlop sunt eu, dacă polițiștii sau procurorii nu m-au anchetat sau măcar să fi făcut o cercetare în ceea ce mă privește? Chiar credeți că toți polițiștii sunt proști sau corupți? Nu e așa. Ci nu au avut niciodată vreun motiv să facă asta. Și nu există un polițist în toată țara asta care să spună că Beinur i-a dat ceva sau l-a mituit. Nu există!”, declara Nuredin Beinur.