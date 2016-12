"Noul Titanic" s-a scufundat în Marea Mediterană. 70 de români se aflau la bord

Tragicul eveniment a avut loc la mai puțin de 1.500 de metri, în arhipelagul vestic al Italiei, în apropiere de Insula Giglio, la sud de Toscana, la ora locală 20,00 (22,00 ora României). Nava transporta la bord 4.230 de persoane de diverse naționalități. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, printre pasagerii navei se aflau în total 70 de români, 20 dintre ei turiști și 50 membri ai echipajului și personalului auxiliar. Aceeași sursă subliniază că nu are cunoștință dacă vreunul dintre cetățenii români se află printre persoanele rănite sau decedate.Reprezentantul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a declarat pentru "Cuget Liber" că nu are un raport oficial cu privire la câți marinari români se aflau exact la bordul navei sau dacă dintre aceștia au căzut victime naufragiului, întrucât bilanțul nu a fost încheiat. "Noi ținem legătura cu autoritățile de acolo și abia după încheierea operațiunilor de salvare și întocmirea apelului celor salvați, putem ști cu siguranță starea marinarilor români aflați la bordul vasului"Liderul SLN afirmă că a fost recuperată cutia neagră a navei și că nu există prea mari dubii în privința faptului că naufragiul a fost cauzat de o eroare umană. "Nava s-a apropiat periculos de mult de țărm, iar zona respectivă este cunoscută ca având o podea cu obstacole. Bineînțeles, o parte din vină o poartă și autoritățile din zonă care nu au semnalat corespunzător aria". Precizarea vine după ce, la audieri, comandantul care a părăsit nava a spus că aceasta s-a lovit de un obstacol de pe fundul mării, pe care nu-l observase nimeni în prealabil.Comandantul navei, Francesco Schettino, a fost arestat sâmbătă seară, împreună cu un ofițer, iar ambii sunt anchetați pentru abandonul navei și omor prin imprundență.Mihălciou mai spune că nava Costa Concordia era poate cea mai performantă navă de croazieră la ora actuală, estimată la 372 milioane de lire sterline. Ipoteza conform căreia nava ar fi avut defecțiuni tehnice nu stă în picioare.Precedentul cauzat de naufragiul vasului Costa Concordia va impune de acum "măsuri de siguranță sporite pe întreg mapamondul, pentru ca navigația să se desfășoare de acum în condiții de maximă siguranță, iar astfel de incidente să fie prevenite", a declarat Adrian Mihălcioiu.Ancheta autorităților peninsulare are în vedere și modul defectuos în care s-a desfășurat operațiunea de salvare. "Salvarea a fost un haos. Pasagerii susțin că pe navă nu exista nimeni care să dea indicații ce și cum", adaugă liderul SLN.Club de Croaziere România, distribuitori generali în România pentru Costa Crociere, a declarat pentru "Cuget Liber": "Aveam pasageri români la bord, care au plecat prin firma noastră. Nu și din Constanța. Am luat legătura cu sora unuia dintre pasageri și ni s-a transmis că o parte dintre ei sunt deja în drum spre România. Sunt teferi".Vineri seara, pasagerii aflați în acel moment la cină, au trăit scene desprinse parcă de pe Titanic. Luciano Castro, un martor, a declarat că "pasagerii tocmai luau cina, când lumina s-a stins, s-a auzit o izbitură, iar apoi un zgomot puternic, după care tacâmurile au căzut pe jos". După puțin timp, nava a început să ia apă prin gaura făcută în urma izbiturii și să se încline. Ulterior, totul s-a transformat într-o busculadă între persoanele evacuate, țipete și plânsete, cu foarte multe scene de panică, după cum descrie Mara Parmegiani, o supraviețuitoare a naufragiului.Potrivit autorităților italiene, 4.000 de pasageri au ajuns la țărm, în siguranță, cu ajutorul bărcilor de salvare, al elicopterelor sau înotând. Zeci de persoane au fost grav rănite și au fost internate în spital. Trei persoane au murit, iar altele erau date dispărute.Rudele românilor aflați la bordul vasului susțin că au luat legătura cu aceștia și au putut afla că erau alarmați întrucât ceva părea să fie în neregulă cu nava. Acest lucru este confirmat și de Garda de Coastă din peninsulă, care nu-și explică de ce apelul de salvare de pe navă a fost transmis aproape în ultimul moment.Armatorul Costa Crociere, în proprietatea căruia se afla vasul Costa Concordia, a declarat că se concentrează asupra stadiului final al operațiunii de urgență și ajută pasagerii și echipajul să ajungă acasă."Este o tragedie ce afectează profund compania noastră. Suntem alături de victime și am dori să ne exprimăm condoleanțele familiilor și prietenilor celor decedați".Pachebotul Costa Concordia a fost proiectat și lansat la apă în 2006, fiind cel mai mare vapor construit până acum în Italia. Lung de 290 de metri, vasul avea 1.500 de încăperi, 58 de apartamente cu balcon. Era considerat un veritabil templu al distracției, grație celor cinci restaurante, 13 baruri, cinci jacuzzi și patru piscine.Ca o premoniție, la inaugurarea sa de acum șase ani, sticla de șampanie folosită pentru botezul tradițional al navei nu s-a spart. Inițiații au socotit la acel moment incidentul drept unul nefast.Accidentul de vineri nu este singurul în care vasul Costa Concordia a fost implicat. În 2008, în timpul unei furtuni care a lovit zona Palermo din Italia, nava de croazieră s-a lovit de docul portului sicilian, suferind atunci unele defecțiuni, însă niciun pasager nu a fost rănit.