Noul şef al Poliţiei Constanţa: „Nu sunt susţinut politic!”

Noul șef al Poliției Constanța: „Nu sunt susținut politic!”

Pentru noul șef al Poliției Constanța, funcția în care a fost împuternicit, pentru o perioadă de șase luni, reprezintă o provocare. Dar, așa cum a mărturisit comisarul șef Bogdan Despescu, nu este prima dată când se află în fruntea unui inspectorat de poliție și, deși Constanța este „un județ cu o complexitate ridicată, din punct de vedere polițienesc”, își va exercita noua funcție cu responsabilitate și optimism. „Sunt optimist, având în vedere că la acest inspectorat își desfășoară activitatea polițiști bine pregătiți, cu o vastă experiență, iar împreună cu aceștia îmi doresc să continuăm proiectele aflate în derulare, iar acolo unde se impune, să le îmbunătățim”, a declarat noul inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Constanța.Referitor la ceea ce a găsit în Poliția Constanța, cms. șef Despescu a declarat: „În perioada scurtă de când mă aflu la Constanța, am aflat date, și nu puține la număr. Complexitatea este, într-adevăr, de nivel ridicat, dar să știți că infractorii nu au frontiere, nu înseamnă că dacă suntem în județul Constanța ne confruntăm doar cu persoane din acest județ. Metodele și mijloacele polițienești sunt aceleași, dar sunt adaptate, bineînțeles, în funcție de specific. Îmi doresc să aflu cât mai repede, cât mai mult despre specificul acestui județ, astfel încât actul managerial să nu sufere. În Constanța există un stoc foarte mare de dosare penale, care poate fi redus, cu noile modificări legislative. Putem promova către parchet, pentru clasare, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, dosarele în care datele nu conduc către un rezultat pozitiv”.Cât privește nivelul infracțional, analiza pe ultimele trei luni (ianuarie - martie 2013), arată o scădere a criminalității în județul nostru. E drept, însă, nu la toate punctele!Funcția de inspector șef a IPJ Constanța nu este una ușoară, a recunoscut comisarul șef.De la momentul numirii, cms. șef a demarat evaluări a activității oamenilor din subordine, dar, a ținut să sublinieze, „nu este vorba de controale!” „Sunt tipul de polițist care nu se uită foarte mult în urmă. Rolul meu este să funcționeze Poliția la nivel de performanță, nu să privesc în urmă”, a precizat inspectorul șef.Perioada următoare va fi una aglomerată: sărbătorile pascale, mini-vacanța de 1 Mai, campania și alegerile pentru Parlamentul European și sezonul estival. „Ne dorim și îmi doresc ca și în acest an, în județul Constanța, să nu avem elemente deosebite, atât constănțenii, cât și turiștii să se simtă în siguranță”, a mai subliniat polițistul.Comisarul șef Bogdan Despescu are 42 de ani, și după absolvirea Academiei de Poliție a activat în cadrul Poliției Buzău, unde a fost, pe rând, simplu lucrător, șef birou, șef serviciu, adjunct al Poliției municipiului Buzău și adjunct al IPJ Buzău. De asemenea, în perioada 2011-2012 a fost șef al IPJ Prahova, ulterior revenind pe funcția deținută la Buzău. „Am lucrat la Investigarea Fraudelor, Cercetări Penale, Ordinea Publică nu-mi este străină, căci ajuns la Poliția municipală am răspuns și de acest domeniu, dar și de Poliția Rutieră. Am trecut prin toate fazele, nu am ajuns la acest nivel fără să urc toate treptele”, a precizat polițistul. Tot el a subliniat că „din câte știu eu, nu am fost și nu sunt susținut de nimeni din punct de vedere politic”.Polițistul a fost decorat de două ori pentru rezultatele obținute în activitate: prima dată pentru dosarele instrumentate în perioada 2007-2008, la IPJ Buzău, care vizau destructurarea unor grupări infracționale, iar a doua oară în 2012, când se afla în fruntea IPJ Prahova și a contribuit la salvarea persoanelor rămase înzăpezite, în urma căderilor masive de zăpadă.