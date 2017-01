Noul Citroen C4 Cactus poate fi admirat la Rădăcini Motors Constanţa

Noul Citroen C4 Cactus poate fi admirat la Rădăcini Motors Constanța

Vino, descoperă și poți câștiga Noul Citroen C4 Cactus, în perioada 24-26 octombrie, la Porți deschise Rădăcini Motors Constanța.Rădăcini Motors vă invită să descoperiți Noul Citroen C4 Cactus: o generație nouă, idei noi! Citroen răspunde nevoilor zilelor noastre, oferind o veritabilă alternativă berlinelor compacte: Citroen C4 Cactus. Această mașină creează premizele unei noi perspective auto: un plus de design, un plus confort și tehnologie utilă: totul la un preț rezonabil!Pentru a răspunde unei asemenea provocări, Citroen abordează o strategie inedită: valorizează ceea ce contează cu adevărat pentru clienți. Adoptă inovații tehnologice și principii solide în materie de design, confort, manevrabilitate și cheltuieli de întreținere: autoturismul este dotat cu așa numitele „Airbumps”, care sunt inovații Citroen utile, estetice și personalizabile, care conferă un plus de design prin aspectul său grafic, dar care și protejează caroseria.De asemenea, noul C4 Cactus are o interfață 100% digitală și 100% intuitivă, pentru a oferi un post de condus degajat și conectat, regrupând toate comenzile pe ecranul tactil de 7” prevăzut standard ca dotare. Scaunele frontale generoase sunt concepute în stil sofa, iar airbag-ul pasager este integrat în pavilion (tehnologie Airbag In Roof), o exclusivitate mondială, care oferă pasagerului din față mai mult spațiu și un volum de depozitare optimizat. În plus, pavilionul panoramic vitrat cu protecție termică ridicată inundă habitaclul în lumină, eliminând efectele căldurii.Citroen C4 Cactus reduce costurile de utilizare eliminând surplusul. Platforma optimizată este asociată motorizărilor eficiente de ultimă generație: 200 kg mai puțin comparativ cu un Citroen C4. Senzațiile la volan sunt inedite, cu un consum de carburant redus (doar 82 g de CO2/km adică 3,1 l/100 km la versiunea Diesel și mai puțin de 100 g de CO2/km la versiunea pe benzină).Aspectul optimizat este rezultatul alchimiei dintre design și utilitate, volume pertinente și eficacitate în cele mai mici detalii. Design-ul unic al Citroen C4 Cactus este foarte ușor de identificat și de reținut, reflectând imaginea vehiculelor reprezentative epocii.Rădăcini Motors Constanța te așteaptă la Porți deschise, oferind posibilitatea câștigării Noului C4 Cactus, dar și a multor alte surprize. Nu rata test drive-ul cu Noul C4 Cactus! Detalii pe constanta.radacini.ro sau la numărul de telefon 0241.515.515.