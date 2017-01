Noul BMW X5 a ajuns la Constanţa

Noul BMW X5 a ajuns la Constanța

Bavaria Motors, dealerul constănțean al mărcii BMW, a lansat, sâmbătă, noul BMW X5 face-lift, o mașină de teren puternică și sportivă, consolidându-și astfel poziția de lider în segmentul competitiv al automobilelor premium cu tracțiune integrală. Noul BMW X5 vine cu o gamă de motoare complet revizuită, o transmisie automată cu opt trepte în dotarea standard și un sistem inovator de asistare a conducătorului. Modificările exterioare, la grila frontală și în partea din spate, accentuează caracterul sportiv dar și eleganța modelelor BMW. BMW X5 xDrive50i cu motor V8 echipat cu BMW TwinPower Turbo și High Precision Injection reprezintă, datorită puterii de 300 kW/407 CP, vârful de gamă al modelului. Noul BMW X5 xDrive35i este propulsat de un motor cu șase cilindri dispuși în linie, cu BMW TwinPower Turbo, High Precision Injection și Valvetronic, ce dezvoltă 225 kW/306 CP. Cu toate că se înregistrează un plus de putere de 15 kW față de predecesorul său, consumul mediu în ciclul de testare EU a fost redus la 7,5 litri/100 km. Noul BMW X5 xDrive30d are un nivel și mai scăzut al consumului. Acest propulsor diesel cu șase cilindri, cu o putere crescută cu 7 kW la 180 kW/245 CP, se remarcă cu un consum de 7,4 litri/100 km în ciclul de testare EU. Toate motoarele respectă normele Euro 5 cu privire la emisii și beneficiază de taxă de înmatriculare zero pentru piața din România.