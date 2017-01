Nouă ani de închisoare, sute de mii de euro despăgubiri şi maşina confiscată pentru o tragedie rutieră

Decizie istorică!

Nouă ani de închisoare, sute de mii de euro despăgubiri și mașina confiscată pentru o tragedie rutieră

Justiția își face treaba! Judecătorul Victor Văduva din cadrul Judecătoriei Constanța l-a condamnat pe Florin George Belu la nouă ani de închisoare pentru uciderea unei persoane și vătămarea alteia.Totul s-a petrecut în dimineața zilei de 1 ianuarie 2014, după ce tânărul a petrecut într-un club din Constanța. În jurul orei 6.30, deși avea permisul suspendat, acesta se deplasa cu mașina pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. La un moment dat, ajungând în dreptul Liceului de Telecomunicații, Belu a lovit două femei, care coborâseră din microbuzul de Năvodari și traversau strada regulamentar. Autoturismul BMW pe care îl conducea tânărul venea dinspre Casa de Cultură și le-a lovit în plin. Mașina avea viteză atât de mare, încât Magdalena Ciocardel, de 59 de ani, a fost aruncată la mai bine de 20 de metri și proiectată într-o altă mașină care era parcată în zonă. Trupul femeii a fost sfârtecat, astfel că medicii nu au mai putut să facă altceva decât să constate decesul. Cealaltă victimă, Alina Buzarna, de 25 de ani, a scăpat cu viață și a fost dusă la spital.După producerea impactului extrem de puternic, Belu a plecat de la locul accidentului. La scurt timp, BMW-ul tânărului a fost găsit abandonat și avariat la ieșire din municipiul Constanța către Ovidiu. Individul a fost găsit câteva ore mai târziu, când a fost dus la sediul Serviciului Rutier, nu înainte de a fi testat cu aparatul Drager, rezultatul fiind de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.Tânărul de 28 de ani a fost arestat preventiv, unde a rămas pe tot timpul judecății. Acesta a ajuns în fața magistratului Victor Văduva, care l-a condamnat la nouă ani de închisoare pentru șapte infracțiuni, printre care ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui autoturism pe drumurile publice având acest drept suspendat, conducere sub influența băuturilor alcoolice, părăsirea locului accidentului și refuzarea recoltării probelor biologice. Decizia este una istorică, având în vedere faptul că mulți dintre șoferii care produc accidente mortale primesc doi-trei ani de închisoare. Totuși, magistrații motivează:„I se poate întâmpla oricui să provoace un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Însă în momentul în care te urci la volan sub influența băuturilor alcoolice îți asumi riscurile, iar implicațiile sunt altele. Persoana respectivă a avut un cumul de infracțiuni. I-am schimbat încadrarea juridică, pedeapsa fiind de la cinci la 15 ani de închisoare și i-am dat jumătate, adică șapte ani, la care am adăugat un spor de doi ani pentru contopirea pedepselor, astfel că au rezultat nouă ani”, precizează magistratul Victor Văduva.În plus, judecătorul a hotărât ca Belu să plătească daune morale familiilor de 135.000 euro. Femeia decedată are trei moștenitori, astfel că magistratul a hotărât ca soțul femeii să primească 70.000 euro, fiul acesteia, 30.000 euro și tatăl femeii, 20.000 euro. Tânăra vătămată în urma accidentului, în vârstă de 25 de ani, a primit 15.000 euro plus daune materiale.Mai mult decât atât, judecătorul a dispus confiscarea automobilului BMW, cu care bărbatul a părăsit locul accidentului. „Autoturismul a fost confiscat. Este o măsură nouă și foarte importantă. Este vorba despre confiscarea unui bun pe care o persoană l-a folosit la săvârșirea unei infracțiuni”, conchide judecătorul.