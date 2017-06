Norme noi de protecţie pentru poliţiştii din centrele de detenţie. Vor beneficia de analize, vor avea măşti şi mănuşi

Norme noi de protecție pentru polițiștii din centrele de detenție. Vor beneficia de analize, vor avea măști și mănuși

Ştire online publicată Vineri, 16 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) intenționează să revizuiască normele de protecție a polițiștilor care intră în contact cu deținuții bolnavi, astfel că aceștia vor beneficia de analize, vor avea măști și mănuși, iar dezinfecția se va face ori de câte ori va fi nevoie, nu periodic, ca până acum, a anunțat, joi, Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al IGPR, la o conferință de presă.Decizia a fost luată după o întâlnire între reprezentanții IGPR, ai Poliției Capitalei, ai sindicatelor profesionale și ai Direcției Medicale, potrivit agerpres."În urma acestei întâlniri, s-au stabilit mai multe activități, printre care: planificarea polițiștilor din cadrul centrelor de reținere și arestare preventivă pentru realizarea analizelor medicale în sistem gratuit, suplimentarea cu echipamente de protecție - măști, mănuși și soluții - și dezinfecția acestor spații, precum și a autospecialelor din dotare, acum și ori de câte ori va fi nevoie", a explicat Drăgan.Referitor la starea de sănătate a polițiștilor care își desfășoară activitatea în centre de reținere și arestare preventivă, el a menționat că până în prezent o singură colegă se află în investigații medicale pentru a se stabili dacă are sau nu TBC.De asemenea, MAI va face public proiectul de ordin al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arestare preventivă, precum și măsurile necesare pentru siguranța acestora.Claudia Macu, director adjunct al Direcției Medicale, a arătat în acest context că vizita medicală în centrele de arest preventiv este obligatorie pentru persoanele care ajung acolo și se efectuează de către medicul care asigură asistența medicală în respectivele centre."Vizita medicală cuprinde un examen clinic general, se întocmește o fișă medicală, consemnarea examenului clinic medical pe aparate, acordându-se o atenție deosebită semnelor privind consumul de droguri, semnelor de agresiune. Se scrie concluzia și tratamentul acordat după caz. Se mai ține cont de consimțământul persoanei private de libertate, semnat de aceasta și de medicul examinator, iar ca situație particulară aș spune că, dacă la examinarea medicală a persoanei private de libertate se constată că aceasta prezintă afecțiuni infecto-contagioase, medicul recomandă încarcerarea în camere separate sau internarea în unități sanitare publice", a declarat Macu.Ea a anunțat că în acest an au fost transferate către Spitalul Penitenciar Jilava doar 15 persoane private de libertate cu suspiciune de TBC."Suspiciunea de TBC nu înseamnă boală", a spus ea.Alina Panait, specialist în sănătate publică în cadrul Direcției Medicale, a adăugat că în iunie au fost transferate șase persoane cu suspiciune de tuberculoză la Spitalul Jilava."La 14 iunie am primit o singură confirmare. Bărbatul în cauză a fost încarcerat în data de 9 iunie, a fost examinat și transferat la Spitalul Penitenciar Jilava, beneficiază de diagnostic de specialitate, izolare și tratament. În urma confirmării, unde a fost încarcerată persoana respectivă, s-au luat următoarele măsuri: a fost inițiată imediat ancheta epidemiologică, au fost stabiliți toți contacții cazului de la nivelul personalului de supraveghere și s-au dispus măsurile de dezinfecție a camerei, fiind instalată lampa UV, care se ține 24 de ore pentru dezinfecție, și au fost aplicate măsuri de dezinfecție chimică pentru suprafețe și veselă. Contacții identificați ai cazului vor fi trimiși spre consult de specializate pentru tuberculoză", a spus Alina Panait.