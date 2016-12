Noi reguli pentru obţinerea sau schimbarea permisului auto. Cum vor fi testaţi şoferii pentru apnee în somn

Din 2016

Noi reguli pentru obținerea sau schimbarea permisului auto. Cum vor fi testați șoferii pentru apnee în somn

Noul an aduce schimbări majore în ceea ce privește obținerea permisului de șofer, odată cu intrarea în vigoare a noilor directive europene.Mai exact, în noua legislație s-au introdus prevederi referitoare la necesitatea avizului medical pentru cei care suferă de apnee în somn, noile reguli fiind aplicate în toate statele membre UE.Pentru obținerea permisului de conducere, candidații sunt nevoiți să își facă evaluarea somnului dacă sunt predispuși de a avea sindromul de apnee în somn.„Inițial, pacienții vor completa un chestionar de somnolență și, în funcție de rezultatele acestuia, vor fi îndrumați către un laborator de somn, pentru a-i verifica dacă suferă de această boală sau nu. Normativa prevede că, dacă au apnee de somn moderată sau se-veră, vor trebui să se trateze pentru această afecțiune. Practic, diagnosticul de apnee de somn nu marginalizează persoana respectivă, deci nu i se ia șo-ferului permisul de conducere. Boala este tratabilă și șoferii trebuie să facă dovada că se tratează”, a declarat dr. Doina Pîrîu, medic specialist pneumolog, cu competență în managementul general al tulburărilor respiratorii din timpul somnului, și coordonatorul laboratorului de somnologie din cadrul Spitalului MEDSTAR 2000.Boala nu este vindecabilă, dar poate fi tratată și ținută sub observație. Unul din semnele care pot conduce către această boală este sforăitul. Însă nu toți pacienții care sforăie au sindrom de apnee în somn. Cel care poate depista boala este partenerul de viață sau cineva care doarme alături de pacient și observă că are pauze de respirație. Pacienții care suferă de apnee în somn simt că somnul nu a fost odihnitor, sunt somnolenți, au dureri de cap, tulburări cognitive, de concentrare, și devin iritabili, irascibili.„Permisele de conducere pot fi eliberate candidaților sau conducă-torilor auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv și care dovedesc că își controlează afecțiunea în mod corespunzător, că respectă un trata-ment adecvat și că prezintă îmbu-nătățiri în ceea ce privește somnolența, dacă este cazul, fapt confirmat de un aviz medical autorizat”, prevede noul ordin de ministru.Potrivit specialiștilor, sindromul de apnee în somn se diagnostichează prin înregistrarea unei nopți de somn a pacientului într-un laborator de somn. Acesta este conectat la un aparat care înregistrează pauzele în respirație, sforăitul, poziția corpului, saturația oxigenului și frecvența cardiacă, permițându-i astfel medicului să observe sindromul.„Tratamentul presupune folosirea unui aparat care deschide căile ae-riene ale pacientului care sunt colabate în sindromul de apnee în somn. Boala este tratabilă, pacienții își recapătă capacitățile normale, dispare somno-lența, dispare această scădere a concentrării și vigilenței, practic pa-cientul redevine un om absolut normal. Totuși, pacientul trebuie să știe încă de la început că această boală nu se vindecă, el trebuie să doarmă în fiecare noapte cu acest aparat, minimum cinci ore pe noapte pentru o calitate bună a somnului”, comple-tează dr. Doina Pîrîu.În urma obținerii permisului, șoferii cu apnee în somn vor avea nevoie de examinări medicale periodice. Astfel, se va verifica dacă aceștia urmează tratamentul sau nu. Șoferii care au categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE trebuie să facă verificările la intervale de cel mult trei ani, iar cei care au categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E - la intervale de cel mult un an.