Noi mărturii cutremurătoare din grădiniţa groazei

Noi mărturii cutremurătoare din grădinița groazei

Ştire online publicată Miercuri, 30 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După ce polițiștii au extins ancheta în cazul grădiniței groazei din centrul Capitalei, mai mulți părinți și foști angajați au decis să dea declarații în acest dosar. Mărturiile acestora sunt cutremurătoare și arată că abuzurile în unitatea de învățământ care funcționa ilegal erau la ordinea zilei de ani buni, scrie adevarul.ro Mărturii din grădinița groazei din București„A știut să ne manipuleze, și pe noi și pe copii. Am aflat că nu le dădea apă înainte să meargă la culcare pentru a nu merge la toaletă și, bieții copii se prefăceau că dorm, le era frică de camere”, a povestit o mamă pentru „Adevărul”, făcând referire la comportamentul Ioanei Neagu. Și-a retras fiica după trei ani de la grădinița particulară.„Am aflat de la o îngrijitoare că fiicei mele i s-a băgat, cu forța, mâncare în gură”, a explicat o altă mămica. Însă, spre deosebire de băieți, care erau bătuți pe motiv că sunt năzdrăvani, fiicei sale nu i-au fost aplicate astfel de corecții. „Cel puțin spune că nu își amintește. Mă bucur că am luat-o la timp de acolo și că nu mi-am trimis și băiatul în același loc”, a explicat femeia.Cel mai stresant moment pentru copii era serbarea anuală, pentru care pregătirea dura nu mai puțin de două luni, își amintesc părinții. Micuții erau extenuați când ajungeau acasă, iar pentru costumul pe care îl primeau la spectacol erau nevoiți să achite suma de 450 de lei.„Simțeam că ceva este în neregulă cu copilul meu, l-am ținut acolo doi ani, dar în iulie 2015 am decis să îl retrag. Nu mi-am dat seama în niciun moment ce se întâmplă în unitatea aia de învățământ”, a arătat o altă mămică pentru „Adevărul”.