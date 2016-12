Noi cu cârca, ei cu… sniper-ul. Când vor ajunge mascaţii constănţeni ca SWAT-ul

Noi cu cârca, ei cu… sniper-ul. Când vor ajunge mascații constănțeni ca SWAT-ul

Constanța se numără printre județele „fruntașe” la capitolul infractori. Atunci când toate eforturile oamenilor legii de a restabili ordinea și liniștea eșuează, rămâne o singură soluție: luptătorii Serviciului Acțiuni Speciale.Sunt solicitați în cele mai dificile situații și se expun la cele mai mari riscuri: percheziții, dezamorsări de bombe, răfuieli, escorte, protejare de persoane, atacuri armate. Au o meserie grea, însă „mulți se bat pentru a ajunge aici”, așa cum ei înșiși afirmă. Mulți vor să ajungă la SAS pentru riscul pe care îl implică meseria, alții pentru „faima” de a fi mascat, însă sunt sfătuiți să nu iasă în evidență.„Nu mai avem probleme speciale. Poate fi numită și faimă, dar marea majoritate a oamenilor ne cunosc, știu ce facem și nu prea ripostează. Ca să-ți clădești imaginea îți sunt necesari ani de zile. Nu avem voie să facem greșeli. O singură greșeală îți poate distruge ani de muncă. Plus că noi mergem tot timpul înainte, nu dăm niciodată înapoi”, povestește comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Serviciului Acțiuni Speciale Constanța.„Au și ei polițiști supraponderali“Însă cât de departe suntem, comparativ cu americanii? Răspunsul îl primim tot de la comandantul „mascaților” din Constanța. SWAT (Special Weapons And Tactics Team) sunt Trupele Speciale de Arme și Tactici ale americanilor. Prima unitate de acest gen a luat ființă în anul 1968 în cadrul Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD). Acest concept a apărut ca un răspuns al poliției în urma mai multor incidente armate îndreptate împotriva civililor și a polițiștilor ce au fost comise cu ajutorul unor arme cu lunetă și împotriva cărora polițiștii de la aceea vreme erau practic fără apărare.„Noi avem un soi de pregătire combinată, are legătură și cu partea de pregătire militară și mai puțin aplicată pe partea de folosire a armelor de foc. Baremele trupelor SWAT sunt unele pe care cred că și anumiți polițiști de la structurile regulate ale Poliției, cum ar fi ordine publică, circulație, judiciar le pot trece fără nicio problemă. De altfel, și ei au luptători ușor supraponderali. Ei nu pun atâta accent pe pregătirea fizică, pentru că, de regulă, intervențiile lor se realizează în mediul urban, unde nu te aleargă nimeni și nici nu alergi pentru vreun infractor. La ei, riscul folosirii armamentului este unul foarte ridicat, iar atunci optica lor este orientată în acest sens, de pregătire pentru folosirea armei. Ei pun accentul pe rapiditate, pe precizie. Însă aici intervine partea logistică. Noi nu ne permitem să tragem și să folosim atâta muniție pentru pregătire cât își permit ei. Normal că este loc de mai bine, pentru că mi-ar plăcea să am logistica necesară să putem și noi să exersăm treaba asta. De altfel, ei mai spun că dacă într-o lună nu ai avut un schimb de focuri, pregătirea psihologică se reduce simțitor, nu mai ai aceeași viteză de reacție. Însă din punct de vedere al pregătirii, suntem acolo, lângă ei. Același lucru și din punct de vedere al procedurilor”, precizează șeful SAS Constanța.