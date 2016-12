Noapte albă în Constanța / Șofer prins drogat și fără permis

Un tânăr de 26 de ani a fost reținut azi noapte după ce fost prins conducând sub influența alcoolului și a drogurilor. Potrivit oamenilor legii Mihai C. din Constanța în vârstă de 26 ani conducea un Volkswagen pe strada Mircea cel Bătrân iar in jurul orei 4 dimineața a fost implicat într-o tamponare. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că tânărul avea o alcoolemie de 0.77 alcool pur în aerul expirat iar un urma recoltării probelor biologice a fost scose la iveală prezența drogurilor în sânge (benzo diazepam). Mai mult, individul nu avea nici permis auto. El a fost reținut, fiind acuzat de conducere fără permis sub influența alcoolului și a stupefiantelor.