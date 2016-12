Noapte albă în Constanța / Accident rutier cu alcool si circ

Petrecerile de Sf. Mihail și Gavriil au făcut ca oamenii să iasă băuți la volan și să provoace accidente. Primul accident soldat cu victime a avut loc la ora 20.35 la intersecția dintre străzile Petru Vulcan cu Poporului. Nicolae C. de 59 de ani ce se afla la volanul unui Volkswagen, nu a respectat indicatorul STOP și a intrat în plin într-o Skoda pe care proiectat-o celălalt sens de mers, într-o altă Skoda condusă de Rian S. de 52 de ani. În urma accidentului un pasager din cea de a doua Skoda, în vârstă de 54 de ani, a fost a rănit.Șoferul responsabil de accident, Nicolae C., s-a urcat la volanul mașinii sale avariate și a fugit de la fața locului. Ce a urmat pare desprins din filme. Șoferul a fost găsit ulterior acasă (mașina o lăsase parcată în fața locuinței), s-a baricadat și nu a vrut să iasă la sosirea polițiștilor. La fața locului au ajuns jandarmi și mascatii de la Acțiuni Speciale, dar aceștia nu au putut intra neavând ordin de percheziție. Au luat în schimb legătura cu fii șoferului care au reușit în cele din urmă să îl convingă pe bărbat să iasă. La testarea cu aparatul Drager a rezultat că șoferul avea o alcoolemie de 0.69 alcool pur în aerul expirat, iar un urma recoltării probelor biologice a rezultat o alcoolemie de 1,5 în sânge. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat astăzi Parchetului Judecatorie cu propunere de arestare preventivă. El este acuzat de vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.