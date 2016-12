Nişte SMINTIŢI / Constanţa, fruntaşă la ŞOFERI DROGAŢI!

Niște SMINTIȚI / Constanța, fruntașă la ȘOFERI DROGAȚI!

Județul Constanța se află pe primul loc pe țară la numărul de șoferi surprinși la volan sub influența stupefiantelor. Chiar și așa, numărul este foarte mic, în comparație cu realitatea, după cum recunosc inclusiv polițiștii de la Rutieră.Agenția Națională Antidrog a făcut publică, zilele acestea, o Sinteză a drogurilor în România în anul 2012, în care face evaluarea fenomenului stupefiantelor, bolilor cauzate de acestea, dar și influenței pe care le au asupra societății.O rubrică nouă menționată în evaluare vizează numărul celor depistați în trafic, la volan, sub influența drogurilor. Și asta nu neapărat pentru că șoferii au început abia în ultimii ani să conducă după ce au prizat, ci pentru că de anul trecut și polițiștii de Rutieră au fost dotați cu testere speciale, de salivă, pentru depistarea stupefiantelor. Iar noua statistică scoate în evidență un aspect asupra căruia polițiștii de la Rutieră au mai atras atenția în câteva rânduri: județul nostru are cu se „mândri” când vine vorba de șoferi drogați. Astfel, în cursul lui 2012, Poliția Rutieră a depistat, la nivel național, 80 de șoferi care au condus sub influența stupefiantelor. Numărul este mic, trebuie să recunoaștem, dar este de trei ori mai mare față de cel înregistrat în 2011! Constanța, cu cei 15 șoferi depistați în această situație, se clasează pe primul loc al clasamentului, alături de Timișoara. Până și în București au fost depistați mai puțini șoferi, respectiv 10. În alte județe au fost semnalate doar câteva cazuri: două în Ialomița sau Vaslui, cinci în Bacău sau patru în Neamț și Caraș Severin.Pe de altă parte, chiar și așa, numărul consemnat nu reprezintă realitatea, întrucât procesul de depistare a șoferilor drogați este dificil. În primul rând, analizele sunt foarte scumpe, iar conducătorii auto preferă să li se întocmească dosar penal pentru refuz de recoltare de probe decât pentru consum de stupefiante.„Prizează” de la 9 ani!Un alt capitol al raportului ce se impune a fi adus în atenția cititorilor vizează vârsta la care se începe consumul de droguri. Îngrijorător este faptul că medicii de la unitățile de urgență au semnalat cazuri de ingerare accidentală a drogurilor la vârste de doi sau patru ani (!): „Un copil de doi ani a ingerat metadona tatălui, dependent de droguri, care era introdusă într-o sticlă de Sprite”.Voluntar, consumul de droguri începe doar după câțiva ani și se constată o preferință pentru stupefiante, în funcție de vârstă. „Tabloul celor mai mici vârste, pe categorii de substanțe consumate, se prezintă astfel: cel mai tânăr pacient care s-a prezentat în Urgență ca urmare a consumului de droguri ilicite consumase solvenți volatili și avea nouă ani. Urmează consumul de etnobotanice, cu pacienți de zece ani, consumul de opiacee, de stimulenți și cel de amfetamine/metamfetamine semnalat pentru persoane de 11 ani, consumul de canabis, de halucinogene, de droguri generic pentru copii de 13 ani, consumul de cocaină pentru 14 ani, consumul de heroină și PCP pentru 15 ani, consumul de metadonă pentru 16 ani, consumul de ecstasy pentru 17 ani, iar consumul de ketamină pentru 19 ani. Pentru persoanele cu vârsta de 20 de ani, predomină consumul de LSD”, se menționează în sinteza realizată de specialiști.