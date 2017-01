„Nimeni nu trebuie să se simtă ameninţat de prezenţa noastră aici“

Comandantul forțelor americane din Europa, gen. David McKiernan, a vizitat baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu

„Nimeni nu trebuie să se simtă amenințat de prezența noastră aici“

Participanții la exercițiul Proof of Principle (PoP), ce se desfășoară în perioada august-octombrie a.c. la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, și la care participă sute de militari americani, bulgari și români, au primit ieri vizita însuși co-mandantului trupelor americane din Europa și al Armatei a VII-a a Statelor Unite, generalul David D. McKiernan. McKiernan a aterizat ieri dimineață pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, venind din Germania, de la cartierul general din Heidelberg. După ce a trecut în revistă baza aeriană, înaltul oficial militar american a susținut o conferință de presă, începând cu o prezentare generală a exercițiului desfășurat de Joint Task Force - East (JTF-E). „Bazele acestei forțe, Joint Task Force - East, au fost puse în urmă cu doi ani, când soldații americani și români au participat la exercițiul Immediate Response. Atunci, a început să se contureze această colaborare, între armatele celor două state”, a precizat McKiernan, specificând apoi că, la momentul culminant al PoP, în baza de la Kogălniceanu se vor afla aproape 1.000 de militari americani, bulgari și români. „Statele Unite au deplasat militari din forțele aeriene, navale și terestre, soldați din forțele speciale, dar și ingineri constructori, care se vor implica inclusiv în proiecte civile, în beneficiul comunității locale”, a promis șeful trupelor SUA din Europa. Gen. McKiernan a ținut să sublinieze că nu există regi și vasali în colaborarea româno-americană: „Aceasta este o bază militară românească, unde militarii Statelor Unite sunt musafiri. Avem aici un batalion de infanterie care se află sub comandă românească, cum, de altfel, în Kosovo, o unitate românească operează sub comandă americană. Aici, la Mihail Kogălniceanu, antrenăm mici unități, tehnic și tactic. În această locație de antrenament, militarii americani și români fac schimb de experiență, deprind împreună tactici de luptă, de supraviețuire etc. În plus, există și un punct de comandă comun. Oriunde ne antrenăm și ne vom antrena în România, vom avea grijă să o facem cât mai discret cu putință, astfel încât să nu dăunăm localnicilor sau mediului”. Cui i-e frică de bau-baul cu stele și dungi? Ofițerul superior american a continuat ideea principală a discursului său, subliniind că prezența americanilor pe aceste meleaguri nu trebuie văzută ca o amenințare pentru nimeni. Ba, dimpotrivă. Șeful Armatei a VII-a a respins orice interpretare rău-voitoare a prezenței americane în zonă, chiar și în contextul crizei survenite între Georgia și Federația Rusă: „Prezența noastră aici nu are legătură cu această criză, nici cu sistemul defensiv antirachetă”. „Statele Unite au investit în acest an 34 milioane de dolari în această locație, estimându-se ca, anul viitor, investițiile să ajungă la aproape 70 milioane dolari. Românii sunt aliații noștri și așa vor rămâne. Personal, îmi încurajez soldații să viziteze această țară, să intre în contact cu populația, întrucât România este o țară frumoasă, iar oamenii de aici sunt extraordinari. Cooperarea nu trebuie să se oprească la domeniul militar. Ne antrenăm împreună, muncim împreună, astfel vom deveni din ce în ce mai buni. Acesta este principalul scop al exercițiului Proof of Principle”, a încheiat gen. David McKiernan. Jurământul american, depus pe pământ românesc Înainte de conferința de presă, comandantul forțelor americane din Europa a condus un scurt ceremonial prilejuit de prelungirea contractelor a cinci soldați ame-ricani. Cei cinci militari și-au reînnoit contractele pe perioade cuprinse între doi și șase ani, în condițiile în care ei servesc deja în armata americană de cel puțin doi ani. Soldații au depus jurământul și au primit insigne de merit din partea gen. McKiernan. Platou de filmare Bulevardul George Washington (una din aleile bazei aeriene rebotezate după sosirea americanilor) a servit drept platou de filmare pentru un spot publicitar filmat de armata americană, ce descrie activitatea JTF-E. Chiar generalul McKiernan a tras două-trei duble până când regizorul spotului s-a declarat mulțumit de prestația ofițerului.Participanții la exercițiul Proof of Principle (PoP), ce se desfășoară în perioada august-octombrie a.c. la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, și la care participă sute de militari americani, bulgari și români, au primit ieri vizita însuși co-mandantului trupelor americane din Europa și al Armatei a VII-a a Statelor Unite, generalul David D. McKiernan. McKiernan a aterizat ieri dimineață pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, venind din Germania, de la cartierul general din Heidelberg. După ce a trecut în revistă baza aeriană, înaltul oficial militar american a susținut o conferință de presă, începând cu o prezentare generală a exercițiului desfășurat de Joint Task Force - East (JTF-E). „Bazele acestei forțe, Joint Task Force - East, au fost puse în urmă cu doi ani, când soldații americani și români au participat la exercițiul Immediate Response. Atunci, a început să se contureze această colaborare, între armatele celor două state”, a precizat McKiernan, specificând apoi că, la momentul culminant al PoP, în baza de la Kogălniceanu se vor afla aproape 1.000 de militari americani, bulgari și români. „Statele Unite au deplasat militari din forțele aeriene, navale și terestre, soldați din forțele speciale, dar și ingineri constructori, care se vor implica inclusiv în proiecte civile, în beneficiul comunității locale”, a promis șeful trupelor SUA din Europa. Gen. McKiernan a ținut să sublinieze că nu există regi și vasali în colaborarea româno-americană: „Aceasta este o bază militară românească, unde militarii Statelor Unite sunt musafiri. Avem aici un batalion de infanterie care se află sub comandă românească, cum, de altfel, în Kosovo, o unitate românească operează sub comandă americană. Aici, la Mihail Kogălniceanu, antrenăm mici unități, tehnic și tactic. În această locație de antrenament, militarii americani și români fac schimb de experiență, deprind împreună tactici de luptă, de supraviețuire etc. În plus, există și un punct de comandă comun. Oriunde ne antrenăm și ne vom antrena în România, vom avea grijă să o facem cât mai discret cu putință, astfel încât să nu dăunăm localnicilor sau mediului”. Cui i-e frică de bau-baul cu stele și dungi? Ofițerul superior american a continuat ideea principală a discursului său, subliniind că prezența americanilor pe aceste meleaguri nu trebuie văzută ca o amenințare pentru nimeni. Ba, dimpotrivă. Șeful Armatei a VII-a a respins orice interpretare rău-voitoare a prezenței americane în zonă, chiar și în contextul crizei survenite între Georgia și Federația Rusă: „Prezența noastră aici nu are legătură cu această criză, nici cu sistemul defensiv antirachetă”. „Statele Unite au investit în acest an 34 milioane de dolari în această locație, estimându-se ca, anul viitor, investițiile să ajungă la aproape 70 milioane dolari. Românii sunt aliații noștri și așa vor rămâne. Personal, îmi încurajez soldații să viziteze această țară, să intre în contact cu populația, întrucât România este o țară frumoasă, iar oamenii de aici sunt extraordinari. Cooperarea nu trebuie să se oprească la domeniul militar. Ne antrenăm împreună, muncim împreună, astfel vom deveni din ce în ce mai buni. Acesta este principalul scop al exercițiului Proof of Principle”, a încheiat gen. David McKiernan. Jurământul american, depus pe pământ românesc Înainte de conferința de presă, comandantul forțelor americane din Europa a condus un scurt ceremonial prilejuit de prelungirea contractelor a cinci soldați ame-ricani. Cei cinci militari și-au reînnoit contractele pe perioade cuprinse între doi și șase ani, în condițiile în care ei servesc deja în armata americană de cel puțin doi ani. Soldații au depus jurământul și au primit insigne de merit din partea gen. McKiernan. Platou de filmare Bulevardul George Washington (una din aleile bazei aeriene rebotezate după sosirea americanilor) a servit drept platou de filmare pentru un spot publicitar filmat de armata americană, ce descrie activitatea JTF-E. Chiar generalul McKiernan a tras două-trei duble până când regizorul spotului s-a declarat mulțumit de prestația ofițerului.