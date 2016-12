Nimeni nu mai poate intra cu bocancii în viaţa voastră privată!

Potrivit noului Cod Civil

Nimeni nu mai poate intra cu bocancii în viața voastră privată!

Începând cu data de 1 octombrie, respectarea vieții private se va face după reguli cu totul noi. Interceptarea fără drept a unei convorbiri private, comisă prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea în cunoștință de cauză a unei asemenea interceptări, precumși ținerea sub observație, prin orice mijloace, a vieții private a cuiva, potrivit noului Cod Civil, constituie grave atingeri ale vieții private. De asemenea, dreptul la demnitate este și el clar prevăzut. Actul normativ prevede că nimeni nu poate fi suspus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul sau fără respectarea anumitor limite. Codul Civil stipulează că este, totodată, interzisă utili-zarea, în orice mod, a corespondenței, manuscriselor sau a altor documentele personale, precum și a informațiilor din viața privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor impuse de lege. Dreptul la propria imagine este și el reglementat, legiuitorii stipulând că „orice persoană are dreptul la propria imagine. (2) în exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfățișării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri”. Ce anume aduce atingere vieții private? Dar ce anume se consideră a aduce atingere vieții private? Este vorba, de exemplu, despre intrarea sau rămânerea fără drept în locuință sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal; despre interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârșite prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoștință de cauză, a unei asemenea intercep-tări. Captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spațiu privat, fără acordul acesteia, difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spațiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal, ținerea vieții private sub observație, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege, ori difuzarea de știri, dezbateri, anchete sau reportaje scrise ori audiovizuale privind viața intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză, sunt, de asemenea, considerate că aduc atingerea gravă a vieții private.Ai o boală? Te privește doar pe tine! Nici informații privind boala de care suferă o persoană nu pot fi date publicității, decât în condițiile în care aceasta este de acord. În noul Cod Civil, se consideră că se aduce atingere vieții private prin difuzarea de materiale conținând imagini privind o persoană aflată la tratament în unitățile de asistență medicală, precum și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptățite. Se consideră că se aduce atingere vieții private prin utilizarea, cu rea-credință, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană, difuzarea sau utilizarea corespondenței, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reședința, precum și numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparțin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele. Articolul 76 privind prezumția de consimțământ spune: „Când însuși cel la care se referă o informație sau un material le pune la dispoziția unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoștință că își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului, consimțământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris”.