Nicuşor mai bagă 400.000 lei din banii publici în afacerile „familiei“

Fie licitația cât de mică, tot ai noștri o câștigă!

Nicușor mai bagă 400.000 lei din banii publici în afacerile „familiei“

Sub lozinca măzăristă „Fie licitația cât de mică, tot ai noștri o câștigă”, sistemul de drenare a banului public către buzunarele clanului care conduce „republica” de la malul mării se perfecționează cu fiecare contract care se scurge. Practic, nicio lețcaie din vistieria Constanței nu se pierde, ci totul se adună conștiincios în contabilitatea firmelor înființate, susținute și finanțate de ei și pentru ei. Mai marii județului și ai municipiului Constanța slujesc cu zel la căpătâiul afacerilor care îi interesează. În acest circuit închis al banului public, nicio firmă nu poate pătrunde fără girul și patronajul celor care se învârt în cercul puterii locale. Iar aici poate depune mărturie întregul mediu de afaceri constănțean, care are accesul interzis la fondurile publice. Ultimul exemplu grăitor în acest sens este contractul, în valoare de peste 400.000 lei (patru miliarde de lei vechi) atribuit unei firme arhicunoscute pentru legăturile de rudenie și prietenie dintre acționari și edilii noștri. Este vorba de un contract pentru furnizare de plante decorative și sistem automat de udare a plantelor pentru Teatrul de Vară Soveja, care a încăput pe mâna Pomacost. Pentru profani, numele societății este o împletitură din inițialele numelor celor care au pus bazele societății. Ia auziți aici de unde vine: Po - Popa (vărul primarului Mazăre), Ma - Mazăre (cred că vă e cunoscut), Co - Constantinescu (celălalt nume e Nicușor), St – Strutinski (cel mai bun prieten și partener de afaceri ai celor enumerați mai sus). Potrivit anunțului public din 23 octombrie, Consiliul Județean a atribuit contractul pentru furnizarea de plante decorative, în valoare de 371.500 lei, fără TVA, firmei „Pomacost“. Pentru cunoscători, acest contract nu este o surpriză, iar suma de față este chiar derizorie în comparație cu milioanele de lei pompate din fondurile publice în conturile firmei în cauză. Dar, vorba aceea, „trebue să mănâncă și gura noastră”, așa că ciocul mic, cârcotașilor.