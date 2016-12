Nicuşor Constantinescu, ridicat de DNA: „M-au tratat ca pe un criminal”

Nicușor Constantinescu, ridicat de DNA: „M-au tratat ca pe un criminal”

Președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a fost ridicat, ieri, de poliție și procurori și condus la Direcția Națională Anticorupție Constanța, pentru a i se aduce la cunoștință învinuirile într-un nou dosar penal. Procurorii DNA au început urmărirea penală față de președintele CJC, fiind acuzat de abuz în serviciu. Constantinescu a declarat că va face plângere la toate instanțele superioare. „A început urmărirea penală față de Constantinescu Nicușor Daniel, președinte al Consiliului Județean Constanța, în sarcina căruia s-au reținut șase infracțiuni de abuz în serviciu contra in-tereselor publice, dacă funcțio-narul a obținut pentru sine sau pentru altul avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, cu consecințe deosebit de grave”, este poziția oficială a procurorilor DNA.Pe de altă parte, Constantinescu spune că nici vorbă de așa ceva și că a făcut totul legal. „S-a procedat premeditat, cu mașini de la București, poliție, forțe speciale, care s-au luptat cu mine în parcare. Puteau să vină normal și să-mi spună cu frumosul, fără circ. Este o răfuială politică. Mi-au adus la cunoștință niște dosare care vizează programul perdele forestiere, prin care CJC a împădurit județul, programul produse românești, prin care am dat solarii celor de la țară, programe de protejare a drumurilor județene, programe de refacere a livezilor dobrogene, pe care le-a făcut CJ și cu care a câștigat 14 colegii din 14.M-au învinuit de abuz în serviciu, Sunt acuzat că, îm-preună cu ceilalți colegi din CJ, am votat programele cu care am câș-tigat alegerile USL la Constanța. Eu am întrebat ce treaba are DNA cu programele de care se ocupă CJC, care-i legătura. Păi eu pădurile astea le-am pus pentru mine? M-au luat cu japca din fața CJC, mi-au zis că aș fi refuzat să mă prezint, dar eu nu am primit nicio citație. Au sărit pe mine, dar ce, facem lupte greco-romane? Nu e nicio corupție să plantezi livezi în județul Con-stanța. Voi face plângere la instanțele superioare. Tot ce am făcut a fost legal și am fost tratat ca un animal, ca un criminal, îmbrâncit, au vrut să-mi pună cătușele. Jignirea nu este a mea, ci a celor care m-au votat. Acești angajați, împreună cu poliția politică de la București fac ce vor în continuare în România. Toți din DNA ar trebui dați afară, nu ar trebui să existe această instituție”, a declarat Nicușor Constantinescu. Precizăm că procurorii au dispus, pentru președintele CJC, măsura obligării de a nu părăsi țara pentru o perioadă de 30 de zile.