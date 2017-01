Nicuşor Constantinescu, din nou în faţa magistraţilor de la Curtea de Apel Constanţa

2

incet-incet

porcusorul nu vrea sa priceapa ca pana la primavara o sa fie coleg de pension cu javra comunista voiculescu. nicusor, baiat rotofei, profita de ultimile luni de libertate caci nu te mai protejeaza nimeni. ponta nu te mai cunoaste, mazare are cativa neuroni in plus iar cu neamtul chiar ca nu mai ai o sansa. doar cel de sus te mai poate scapa.....