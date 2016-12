Nicuşor Constantinescu, despre reţinerea lui Strutinsky: "O lovitură dată imaginii mele şi a lui Mazăre"

7

Gangster Squad

Incepeti sa-i dati in gat. Uncle Sam e aici si va sprijina. Terminati gasca de hoti si profitorii lor, pusi in toate colturile sistemului, ce-i care capuseaza banul public. Prostimea e cumparata ieftin, dovada agramatii care apar la commenturi, in special pe Telegraf (probabil angajati/profitori ai haitei). Curaj dlor procurori! D'aia nu'i iubeau pe americani uselistii...Circ ieftin...auzi program de 1 mil euro ptr elevi...Bah, pe cine credeti ca prostiti? pe sclerozatii carora le dati pomeni, pe tigani? Sau incercati sa-i cumparati?