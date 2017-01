Nicuşor Constantinescu, cinci ani după gratii. Decizia este definitivă

4

gigel juristu

ai avut acces la dosar sau esti bocitorul sef al lui Culae .Tu nu stii ce cariera are mafiotul asta ? ti-e frica ca are o portita sau esti indignat de abuzul judecatorilor ? la americani i se insumau toate si ajungea la zeci de ani de zbirna, asa ca la cite a facut sa-si tina pliscul si sa zica mersi ca a scapat cu atit iar bani are pentu trei generatii. Mai scie ceva mai un calificativ bun acolo si miine-poimiine te stropeste cu merteanu pe strada, asta daca nu cumva ajunge in functii inalte la psd ca doar e calit in hotii si aia din asta sint formati