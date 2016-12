Nicuşor Constantinescu, arestat 30 de zile

1

VILA

Sa ne spuna si noua de unde a avut bani pentru VILA din TARGUSORU DE CONSTANTA ca le face vile la toate coardele lui si GEORGESCU de la CANALE NAVIGABILE C N A C N cu ce bani face casa in SLAVA RUSA cu oameni luati in timpul programului de la ACN in frunte cu NANORA si altii ce furaciuni au facut cu STRUTINSCHI si noi nu stim ?