Nicuşor Constantinescu, amendat de patru ori după ce a ţipat la judecători

All Inclusive

Uite asa s-a inventat prima puscarie all inclusive.Puscariasul este intrebat daca vrea sa fie judecat,unde si cand are el chef sa dea declaratii,etc.De la puscaria all inclusive la procurorul chelner si judecatorul Mos Craciun nu mai este dacat o chestiune de timp.Apropo,un ONG s-a oferit sa-i duca o papusica si un trenulet in celula.