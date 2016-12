NICUŞOR CONSTANTINESCU, INTERZIS ÎN SUA

NICUȘOR CONSTANTINESCU, INTERZIS ÎN SUA

După ce Hoyt Yee, asistentul Victoriei Nuland, a spus marți, în Camera Reprezentanților, că foști și actuali oficiali guvernamentali români și bulgari au primit interdicție de călătorie în SUA din cauza dosarelor de corupție sau a condamnărilor, BreakingNews24 a descoperit unul dintre politicienii români care au interzis în SUA: Nicușor Constantinescu, aflat în acest moment sub control judiciar și suspendat din funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța.Nicușor Constantinescu a povestit că el avea viză de Statele Unite pe pașaport și că a aflat atunci când voia să plece la tratament la New York că are interdicție de călătorie în America.„Am aflat că atunci când a început ancheta penală, procurorii DNA au au scris către Ambasada SUA că intenționez să fug în America și mi-au pus interdicția de călătorie. Am aflat asta când am avut nevoie să plec la tratament și a fost nevoie să aplic pentru viza medicală și pentru ca să o primesc Spitalul Sfântul Ioan din București a trebuit să corespondeze cu spitalul din Germania unde făcusem biopsia, să facă testul ADN ca să vadă că e corespunzător”, a povestit baronul PSD. El a primit apoi viza medicală din motive umanitare, o procedură pe care americanii o acceptă pe motive întemeiate.Surse politice susțin că pe lista menționată de adjunctul asistentului secretarului de stat american s-ar afla politicienii care au „în portofoliu” cereri de arestare respinse de Parlament sau se află sub control judiciar sau în procedura de urmărire penală, precum și cei condamnați deja pentru corupție.Fostul premier Adrian Năstase s-a declarat, joi, citat de Agerpres, „mirat” de motivul pentru care i-a fost retrasă viza de intrare în SUA, în aprilie 2012, precizând că, după condamnarea pe fond „în legatură cu pixurile din campania electorală” și înainte ca respectiva condamnare să devină definitivă, a primit o scrisoare de la consulul american.BreakingNews24 l-a întrebat pe Liviu Dragnea, condamnat recent la 1 an de închisoare cu executare în dosarul Referendumului dacă a fost anunțat cumva că i s-a retras dreptul de călătorie în SUA.„Nu am auzit de așa ceva, eu am o viză de mult, dar nu m-a anunțat nimeni că mi-ar fi retras-o. Oricum nu aveam planuri de călătorie”, a spus Dragnea.Sursa: www. bn24.ro