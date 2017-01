Nicolai crede că procurorii ale căror dosare sunt constant returnate trebuie să plece

27 Decembrie 2007

Ministrul desemnat al Justiției, Norica Nicolai, crede că procurorii ale căror dosare sunt, constant, returnate de instanțe au o problemă de competență și trebuie să plece, fiind anormal să existe atâtea cazuri care fac vâlvă la televizor, dar care se termină prin restituire din viciu de procedură. Vorbind despre mandatul său la ministerul Justiției, Nicolai a spus că prioritatea sa este legată de adoptarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală, ea referindu-se și la introducerea unor reguli stricte cu privire la celeritatea proceselor și la sancționarea procurorilor care dovedesc incompetență. „Le cer (procurorilor, n.r) să lucreze profesional și să nu asculte de telefoane. (...) Este anormal să ai atâtea cazuri pe la televizor și să se termine prin restituiri, din viciu de procedură“, a comentat ministrul desemnat al Justiției, adăugând că, deși nu vrea să lanseze acuzații de corupție, se întreabă, în mod legitim, dacă în astfel de cazuri este vorba despre „eroare, prostie sau corupție“. Nicolai a mai spus că tot ceea ce poate face este să impună reguli prin adoptarea unui Cod de Procedură Penală rezonabil, care să-i responsabilizeze pe magistrați, și să colaboreze cu CSM. „Eu nu pot să fac decât să impun o regulă. Să fac un Cod de Procedură Penală rezonabil, transparent, care să-l constrângă pe magistrat la un anumit tip de conduită. Nu mai trebuie să fie conflicte de competență, declinări, care fac ca multe dosare să ajungă la prescripție și mă întreb de ce - din eroare, din prostie sau din corupție? Sunt aceste două ipoteze: fie necunoașterea profesională și atunci e grav sau corupția. Niciun procuror nu a răspuns pentru greșeli. Eu știu că necorespunderea profesională trebuie sancționată serios. Dacă constant un procuror are o astfel de practică e bine să plece din justiție pentru că are o problemă“, a mai comentat ministrul desemnat al Justiției. Întrebată cum poate promova cele două Coduri având în vedere că va face parte dintr-un guvern minoritar, Nicolai a spus că, spre deosebire de alții, este dispusă să negocieze cu colegii ei din Parlament, precizând că se bazează și pe o bună colaborare cu senatorii juriști, cu care a lucrat foarte bine și ca membru al comisiei juridice și vicepreședinte al Senatului. Ea a mai susținut că nu va veni cu proiecte de reformă ambițioase întrucât este conștientă că nu poate revoluționa sistemul în doar un an de mandat și acesta pus sub semnul întrebării. Nicolai a mai spus că una dintre lacunele legii penale de până acum a constat și în faptul că predecesorii ei au încercat să promoveze doar măsuri represive, prin introducerea de pedepse, fără să se preocupe și de recuperarea prejudiciilor aduse de infractori statului. În context, ea a precizat că una dintre prevederile pe care le va include în Codul Penal va fi cea referitoare la „pledoaria la învoială“, după modelul american, procedură care presupune ca învinuitul să pledeze vinovat și să accepte returnarea prejudiciului în schimbul unei sancțiuni cu suspendare.