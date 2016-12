Nicolae Păun rămâne în arest. ÎCCJ a respins contestația deputatului la mandatul de arestare

Ştire online publicată Marţi, 08 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul Nicolae Păun rămâne în arest. Decizia aparține ÎCCJ care a respins contestația depusă de parlamentar la mandatul de arestare emis la sfârșitul lunii februarie.La finalul procesului, deputatul a declarat că nu regretă nimic, scrie B1.ro."Nu am lucrat în viața mea în proiecte și în programe de niciun fel , nu am fost angajatul Partidei Rromilor, nu am fost remunerat de nimeni. Eu nu pot face deturnare de fonduri dacă nu am acces la fonduri", a mai spus Nicolae Păun la finalul ședinței de judecată.Păun a spus că banii ce au fost alocați asociației Partida romilor au fost distribuiți în județele în care au candidat Victor Ponta și Mădălin Voicu.