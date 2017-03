Nici drogată, nici beată, dar pusă pe scandal / De ce a făcut tânăra şoferiţă circ în Portul Tomis

Nici drogată, nici beată, dar pusă pe scandal / De ce a făcut tânăra șoferiță circ în Portul Tomis

Ştire online publicată Luni, 06 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Constănțenii aflați week-end-ul trecut, în portul Tomis din Constanța, au avut parte de scene mai rar întâlnite. O tânără a atras atenția tuturor după ce și-a parcat mașina, un BMW înmatriculat în Marea Britanie, în spatele altor autoturisme pe care le-a blocat. Apoi, femeia a deschis capota, portbagajul și toate ușile și s-a așezat în portbagajul autoturismului.Oamenii aflați pe faleza Cazinoului au imortalizat momentul, dar au și sunat la 112. La fața locului a venit un echipaj de poliție, care a testat-o cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Potrivit martorilor, femeia s-ar fi aflat sub influența drogurilor, având un comportament extrem de ciudat. Femeia a fost transportată și internată la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Constanța. Din câte se pare, femeia nu consumase droguri și nici alcool, ci suferă de tulburare afectivă bipolară, potrivit medicilor constănțeni. Deși mai fusese diagnosticată și a urmat tratament pentru aceeași afecțiune, femeia are voie să conducă.