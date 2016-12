Nevasta şi socrul lui Ionel Pilat au recunoscut că s-au lăsat şantajaţi pentru a-şi scăpa soţul, respectiv ginerele de puşcărie

Nevasta și socrul lui Ionel Pilat au recunoscut că s-au lăsat șantajați pentru a-și scăpa soțul, respectiv ginerele de pușcărie

Confruntări cu scântei, ieri, la Curtea de Apel Constanța, în dosarul în care Constantin Babuș, șeful Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Constanța, este judecat pentru luare de mită, Marius Tărcatu, directorul direcției similare din cadrul Consiliului Județean Constanța, este acuzat de complicitate la luare de mită, și Ionel Pilat, directorul Direcției Serviciului Public din Primăria Constanța, de șantaj. Cum dosarul a fost trimis de Înalta Curte de Casație și Justiție la Curtea de Apel Constanța în vederea rejudecării apelului și lămuririi unor aspecte ale dosarului, ieri, judecătorii au trecut la confruntări între denunțătorul Dumitru Burcin, soția acestuia, Mariana Burcin, soția inculpatului Ionel Pilat - Georgeta Pilat, socrul lui Pilat - Ion Dumitru Burducel și notarul Ruxandra Darie. Notarul public Ruxandra Darie a spus că, la momentul încheierii actelor privind vânzarea-cumpărarea spațiului comercial dintre Dumitru Burcin și Ionel Pilat, nu au existat elemente din care să rezulte să operațiunea de stabilire a prețului de către părți nu ar fi una corespunzătoare. Și socrul lui Pilat, în vârstă de 77 de ani, a fost audiat, deși abia stătea în picioare, sprijinindu-se într-un baston. După câteva ore în care s-au desfășurat confruntările, bătrânul a ieșit din sală, invocând stări de rău. Mariana Burcin și Georgeta Pilat, ori s-au amenințat, ori nu se cunosc?! Dacă e să privim confruntarea dintre Mariana Burcin și Georgeta Pilat este clar că una dintre femei minte. Dacă Mariana Burcin a spus că a văzut-o de câteva ori pe Georgeta Pilat, aceasta din urmă a spus judecătorilor că nu a văzut-o în viața ei pe soția lui Burcin. Mariana Burcin a și spus momentul în care a văzut-o pentru prima dată pe soția lui Pilat: „Am cunoscut-o atunci când, înainte de vânzarea spațiului comercial, a venit la restaurantul Pelican, însoțită de soțul ei, Ionel Pilat, și câinele lor, un dalmațian, pentru a ne amenința, în sensul că, dacă nu părăsim spațiul comercial vine cu buldozerul și ne scoate cu forța. Aceste lucruri se întâmplau în 2004". De partea cealaltă, Georgeta Pilat a spus că, împreună cu tatăl ei, a cumpărat spațiul comercial de la Burcin, fără a fi exercitată de soțul ei vreo presiune asupra cumpărătorului. Mariana Burcin a spus însă că „au existat presiuni din partea lui Ionel Pilat, pentru că, dacă nu vindeam alimentara, nu puteam intra la negocieri cu Primăria pentru obținerea terenului de sub restaurant”. Dacă denunțătorul și soția acestuia consideră că prețul nu a fost cel corect, ci unul mult mai mic decât cel al pieței, Georgeta Pilat a spus că, dimpotrivă, cât au plătit era mai mult decât suficient pentru spațiul care ar fi lăsat mult de dorit. După depunerea plângerii la DNA de către Dumitru Burcin au început negocierile. În acest moment a intervenit, ca împăciuitor, patronul de la restaurantul Colonadelor, Nicolae Terzi. „Nu știu cu ce preț a fost redobândit imobilul, știu că ni s-a propus acest lucru prin intermediul domnului Dumitru Terzi”, a spus Mariana Burcin. Nevasta lui Pilat a vrut să-și scape bărbatul de pușcărie De ce a intervenit această redobândire a bunului? Această problemă a fost lămurită de Georgeta Pilat: „Înțelegerea a fost să își retragă (n.r. - Dumitru Burcin) plângerea, de aceea am fost de acord ca să vindem la același preț la care cumpărasem. Am făcut asta, pentru că Dumitru Burcin a venit la noi și ne-a șantajat că, pentru a-și retrage plângerea de la DNA, își vrea spațiul înapoi”. Aici intervine o neconcordanță, pentru că tatăl Georgetei Pilat, Ion Dumitru Burducel, abia declarase că a dat spațiul fără vreun ban, numai să-și știe ginerele scăpat de închisoare, pe când fiica lui a spus cu totul altceva. Dar oare de ce familia Pilat s-a lăsat șantajată, așa cum a spus soția inculpatului Ionel Pilat, dacă știa că tranzacția s-a perfectat în condiții perfect legale? Și președintele de complet a întrebat același lucru, la care Georgeta Pilat a răspuns că nu a vrut ca soțul ei să intre în probleme, „noi am crezut că-și retrage plânge-rea, dar nu a fost om. A fost neserios”, recunoscând că a greșit, atât ea, cât și tatăl ei, când au decis asta. În același context și în spirit de glumă, una dintre judecătoare l-a întrebat pe Dumitru Burcin: „Am și eu 33 de milioane de lei (n.r. - vechi) îmi vindeți și mie spațiul?”. Răspunsul nu s-a lăsat așteptat: „Dacă faceți presiuni ca domnul Pilat vi-l dau!”, a spus partea vătămată. Instanța a acordat un nou termen de judecată, pentru data de 6 octombrie, când va fi audiată martora Camelia Dudaș. Ce spune acuzarea? În luna februarie 2009, Curtea de Apel Constanța i-a achitat pe Constantin Babuș și pe Marius Tărcatu, în schimb, Ionel Pilat a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru comiterea infracțiunii de șantaj. Acestuia i-a fost stabilit și un termen de încercare de patru ani. Potrivit rechizitoriului, cei trei directori au ajuns să fie anchetați de procurorii anticorupție în baza unui autodenunț formulat de Dumitru Burcin, patronul restau-rantului „Pelican”, din Constanța. Denunțătorul susține că în toamna lui 2002, Babuș i-ar fi pretins suma de 20.000 de dolari pentru a-i facilita intrarea la negociere directă în vederea cumpărării terenului aferent restaurantului „Pelican”. În urma anchetei efectuată de procurori s-a ajuns la concluzia că banii pretinși ar fi ajuns în posesia lui Babuș, prin intermediul lui Tărcatu. Ionel Pilat, la acea perioadă director adjunct în cadrul Primăriei Constanța, l-ar fi constrâns prin amenințări pe Burcin să dea banii respectivi. Babuș, Tărcatu și Pilat fuseseră condamnați de Tribunalul Constanța la doi ani și zece luni, doi ani și șase luni, respectiv doi ani de închisoare cu suspendare condiționată. Totodată, instanța de fond dispusese confiscarea sumei de 20.000 USD de la Constantin Babuș și restituirea ei către denunțătorul Dumitru Burcin.