Nepăsarea şi ignoranţa le-au adus moartea. Sute de pietoni implicaţi în accidente

2

trotuarele

Totusi, nepasarea autoritatilor da nastere haosului in privinta circulatiei pietonale ! Cine se face vinovat de "neaplicarea" niciunei masuri de eliberare a trotuarelor de puhoiul de masini (parcate pana la pereti) ? Si asta chiar si in centrul orasului ...Nu sunt vazute mamele cu carucioarele celor mici mergand pe carosabil ,de ce ?Un ex .de rezolvare de exceptie a acestei probleme este orasul turistic Brasov .Constanta n-a fost si nu va fi turistic niciodata !