"Nenorocitule, mi-ai băgat familia în pământ, criminalule"

4

Misterul se adanceste

O masina rupta in doua nu am vazut in viata mea.Am vazut masini facute covrig dar asa ceva nu am vazut.Asta ma face sa cred ca Mazada NU a fost lovita de BMW.Din aceasta cauza,eu formulez trei ipoteze de lucru:1-Aici e mana SRI-ului,2-Acolo a cazut un meteorit ca cel din Rusia si 3-Poate au construit astia o linie de TGV (Train à Grande Vitesse) si noi nu stim.

Răspuns la: 2 vinovati

Adăugat de : SOFER, 2 iunie 2016

pt un accident cateodata e nevoie de 2 masini. umflatul e vinovat , hai sa zicem principal, dar nimik despre celalalt care a avut in momentul...