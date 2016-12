Năvodari: Zeci de câini au fost otrăviţi cu pastile toxice

6

despre otrava,copii nesupravegheati care rontaie de pe jos?,despre onguri si obsesiile lor canine,despre primarii si padocuri in care se toaca milioane de euro degeaba caci cainii sunt cu miile in fiecare oras

dar ce cauta si de unde manca fetita furadan ?amusina pe jos precum cainii maidanezi?numai minciuni afirmati dv,iubitorii inconstienti de caini maidanezi doar ca sa va justificati inversunarea dementa si impotrivirea nebuneasca la eutanasierea si chiar castrarea sau strangerea cainilor de pe strazi,de aceea s-a ajuns la o asemenea situatie,dv va impotriviti,ongurile pun presiune pe primarii iar angajatii primariilor ,cum deja sunt obisnuiti si in alte situatii ,nu fac nimic...domnilor angajati ai primariei vom plati taxe si impozite pt ca dv sa nu faceti nimic pt linistea si siguranta noastra pe strada ca sa putem dormi noaptea fara sa ascultam corul de hamaituri al sutelor de caini maidanezi? domnilor angajati ai primariei ,serviciul ecarisaj , de ce nu s-a strans un singur caine din cartierul unde locuiesc?de ce nu se iau si se castreaza macar catelele care fata pui in fiecare an si ingroasa nr cainilor an de an?vi s-au facut n sesizari si anul trecut si anul acesta si absolut nimic,domnilor,castrare nu faceti,padocuri nu faceti,eutanasiere nu vreti..dar ce vreti domnilor de la primarie si onguri ,sa ne omorati prin nervii si stresul si galagia ce o provoaca zi si noapte acesti patrupezi?sa se inmulteasca si sa prolifereze ca furnicile si sa ne muste ca in jungla?domnilor de la primarie si ecarisaj,ce doriti,sa ne spuneti in fatza ca va bateti joc de impozitele platite ,de linistea si siguranta publica?dv va place cum arata orasul?cum ''suna''orasul in fiecare noapte?