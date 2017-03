Nave militare româneşti, în misiuni internaţionale

Nave militare românești, în misiuni internaționale

Intrat sub comandă NATO la începutul lunii martie, ca parte a grupării de luptă împotriva minelor marine SNMCMG-2, dragorul maritim „Sublocotenent Alexandru Axente” a executat misiuni specifice, în conformitate cu anga-jamentele luate de Forțele Navale Române privind Planul de Acțiune al NATO pentru creșterea nivelului de reacție imediată în Bazinul Mării Negre.Nava, cu un echipaj de 68 de militari, a plecat spre portul Istanbul, împreună cu celelalte nave din gruparea navală, pentru a participa la etapa finală a misiunii SNMCMG-2, din Marea Neagră. După ieșirea de sub comanda Comandamentului Maritim NATO, dragorul va lua cap compas spre portul Patras din Grecia, pentru a participa la Exercițiul multi-național „Ariadne 17" organizat de Forțele Navale Elene, în perioada 3-7 aprilie, în Marea Mediterană, fiind cea de-a doua navă militară a României ce traversează Canalul Corint.Activitatea este cuprinsă în Planul cu activități internaționale al Forțelor Navale Române și se înscrie în sfera măsurilor care decurg din Summit-ul NATO de la Varșovia, privind consolidarea capacităților operaționale NATO pe flancul sud-estic al Alianței.Nava are la bord 10 ofițeri și 58 de maiștri militari, subofițeri și soldați profesioniști și este comandată de căpitan-comandorul Decebal Ciobăniță.