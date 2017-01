Navă reţinută de autorităţile portuare

Navă reținută de autoritățile portuare

Ştire online publicată Luni, 20 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritățile portuare din Constanța au reținut o navă sub pavilion Antigua până ce va fi reparată, deoarece vasul a fost implicat într-un incident în urma căruia a suferit mai multe avarii. Șeful Căpităniei Zonale Constanța, Alexandru Mezei a declarat că incidentul a fost semnalat sâmbătă după-amiază când, în timpul deplasării podului de descărcare din dana 52 a Portului Constanța, acesta a lovit nava ancorată în zonă. În urma impactului, nava Rita sub pavilion Antigua a fost avariată la catargul de la pupa și luminile de navigație.