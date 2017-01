Navă plină cu amoniac, eşuată în portul Tomis

Navă plină cu amoniac, eșuată în portul Tomis

Ieri, în portul Tomis a avut loc un exercițiu complex executat de lucrătorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea al județului Constanța. Potrivit scenariului, ieri, la ora 11, prin 112, s-a anunțat că nava „Marinex-1", sub pavilion Camoria, armator Marinex Shipping, cu un deplasament de 1010 To.DW, a eșuat la capătul de nord al digului de larg, din cauza unor defecțiuni la sistemul de guvernare. Nava transporta în containere mărfuri generale și amoniac, având în tancurile de combustibil 10 tone de păcură și 300 de litri de ulei mineral. În urma coliziunii cu digul, o parte din containerele cu amoniac au căzut peste bord, iar doi dintre membrii echipajului au fost dați dispăruți. Apoi, la bordul navei a izbucnit un incendiu ușor, dar care a fost ținut sub control de marinari. Comandantul ambarcațiunii a solicitat ajutor pentru recuperarea din mare a persoanelor dispărute, a containerelor căzute în apă și asistență pentru limitarea unei eventuale poluări. Container cu amoniac, scăpat de macara pe țărm În urma SOS-ului, două vedete ale Poliției de Frontieră s-au deplasat în zonă pentru cercetare și recuperarea persoanelor date dispărute. Concomitent, două echipe de scafandri din cadrul ISU Dobrogea, cu bărcile din dotare, s-au îndreptat spre locul incidentului. Formațiunea mobilă de urgență, reanimare și descarcerare, împreună cu voluntarii de la Crucea Roșie, au instalat un cort de prim-ajutor, triaj și evacuarea răniților. Echipaje ale Poliției Rutiere au patrulat în portul Tomis și pe străzile adiacente, pentru menținerea ordinii și limitarea traficului rutier. Jandarmii au blocat toate intrările în portul Tomis și plaja Modern, și au participat împreună cu echipajele de Poliție la evacuarea persoanelor de pe plajă și de pe diguri. Un elicopter al Statului Major al Forțelor Aeriene a survolat perimetrul în care s-a produs accidentul naval, pentru monitorizarea situației și salvarea răniților. Una dintre navele implicate în ope-rațiunea de salvare recuperează din apa mării și remorchează, până în portul Tomis, unul dintre containerele cu amoniac. Numai că, în urma manevrelor de scoatere a acestuia din mare, containerul scapă din cârligul macaralei și, în cădere, se sparge, degajând în atmosferă o cantitate importantă de amoniac. În acest moment se dă semnalul de alarmare publică parțială a zonei peninsulare, iar echipaje ale Poliției Rutiere transmite informații utile populației. La locul accidentului sosește de urgență un echipaj al Grupului 1 de intervenție, care demarează măsurile specifice de neutralizare a amoniacului, reușindu-se acest lucru în câteva minute. Cutremur cu urmări dezastruoase în zona Peninsulară A doua situație ipotetică cu care s-au „confruntat”, ieri, pompierii militari a fost cea a unui cutremur ușor care a avariat mai multe clădiri din zona peninsulară. Mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături sau blocate la înălțime. Totul a culminat cu izbucnirea unui incendiu. Forțele de intervenție au intervenit pentru stingerea incendiului și salvarea persoanelor de la înălțime sau a acelora prinse sub dărâmături. Exercițiul s-a încheiat cu succes, iar reprezentanții tuturor instituțiilor implicate s-au arătat mulțumiți de derularea unui astfel de eveniment și consideră că, în cazul unor asemenea dezastre, vor reacționa la fel de prompt. La exercițiu a asistat și prefectul județului Constanța, Dănuț Culețu.